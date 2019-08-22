記者洪文／綜合報導

亞洲年度賽車運動電影《叱咤風雲》今日再度釋出幕後花絮，周杰倫在電影中駕駛的保時捷經典車款RWB曝光。導演陳奕先透露，周杰倫在《頭文字D》駕駛的「豆腐號」將在電影中重現，也會有更多經典車款在電影裡讓大家大飽眼福，讓人相當期待。

▲周杰倫《叱咤風雲》劇照。（圖／創映電影、量能影業提供）



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周杰倫在《叱咤風雲》駕駛保時捷經典車款RWB，相當帥氣。導演陳奕先透露，該車還請到RWB創辦人中井啟來為電影做獨家塗裝，以「豬肉」的各部位來做設計概念，周杰倫也在拍攝結束時在車子的車窗上簽名，網友搞笑表示：「要幫車窗買保險了！」「要一起去朝聖囉！」

▲周杰倫《叱咤風雲》劇照。（圖／創映電影、量能影業提供）



導演陳奕先、監製周杰倫目前正如火如荼在為《叱咤風雲》後製奮戰，兩人曾為此片後製連續待在工作室長達48小時沒有離開。希望賽車賽事要能滿足觀眾的視覺與聽覺，讓觀眾置身車手的角度是一項艱難的任務。

▲周杰倫《叱咤風雲》工作照。（圖／創映電影、量能影業提供）

談到電影創作的歷程，導演陳奕先則透過昆凌、曹佑寧、范逸臣這三個角色來描述自己的背後故事。在他的成長過程中，曾經體驗過這三個角色的心境，他認為自己20歲時是像女主角莉莉（昆凌 飾）一樣，不斷想證明自己的能力，積極爭取每一次的比賽機會；30歲以後則是像片中的李一飛（范逸臣 飾），希望自己能站在更高的角度來看待賽車這件事，追求的目標更遠，同時也會擔心自己的年紀是否會影響自己的表現，而現在這個階段希望自己可以成為杜傑克（曹佑寧 飾），願意為自己所愛而更勇敢，跨出自己曾經想做但不敢做的夢想。

▲周杰倫《叱咤風雲》工作照。（圖／創映電影、量能影業提供）



導演陳奕先笑說：「總感覺我40歲以前的經歷都是為了拍這部電影，也可以說這部電影是40歲以前的人生總結，不論是心境或是開的車款都跟著這部電影劇情在轉變。」他透露自己會接觸車、愛上車，都是因為家裡曾是汽車展售中心，也是因為父親的指導才學會開車，之後與父親關係曾因他選擇影視工作一度鬧翻，讓他對於這份工作一直有個疙瘩，現在能夠透過電影來回憶父親和以前的生活讓他非常感謝。

▲導演陳奕先《叱咤風雲》工作照。（圖／創映電影、量能影業提供）



電影《叱咤風雲》總預算斥資超過3億，由周杰倫監製，劉畊宏、彭小刀製作出品，天鵬公司發行，陳奕先導演，請來昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等人主演。故事描述賽車模擬器冠軍杜傑克（曹佑寧 飾）為了暗戀已久的女神呂莉莉（昆凌 飾）挑戰從未接觸過的真實賽車，車王李一飛（范逸臣 飾）看他毫無賽道經驗，不過是個愛玩遊戲的宅男，對他嗤之以鼻，卻沒想到不被看好的杜傑克竟然有意想不到的表現。

《叱咤風雲》預計2019上映。