男星幸福肥鏟肉15kg！　小1號「瘦成南柱赫」⋯網驚：差好多

記者吳睿慈／綜合報導

日韓混血藝人康男（本名：滑川康男）講話風趣、搞笑，在韓是許多節目固定出演的嘉賓，累積高知名度。他原是偶像團體出身，但近年來身材逐漸走樣，加上與女友李相花熱戀ing，「幸福肥」也因此找上門暴肥18kg，直到這半年來，他才開始實施鏟肉計畫，22日在IG貼出成果，整個人小了1號，外貌也變得帥氣，不少人驚呼「還以為是南柱赫」，前後對比照相差甚大。

▲康男鏟肉15kg，身材小1號。（圖／翻攝自康男IG）



康男3月認戀南韓速滑選手李相花，兩人當時已交往了4、5個月，正處於甜蜜熱戀期，身材卻也跟著幸福肥，有著大肚腩、肌肉跟著鬆垮，6個月內胖了18公斤。為了改善體態，他展開了嚴格的減肥計劃，22日PO出成果照，他練出倒三角形背肌、胸部及手臂的贅肉消失，腹肌也若隱若現，身材比例趨近完美，不僅如此，臉頰肉也跟著削減，五官看起來更為放大，整個人帥氣度上升。

請繼續往下閱讀...

▲康男5月曾貼出舊照與幸福肥的對比，半年來胖了18公斤。（圖／翻攝自康男IG）



貼文目的是打算告誡自己，康男文內寫著「不能再變胖了，瘦了15公斤、練出腹肌，很有趣。」康男180度的改變，激勵許多網友直呼「我也要開始減肥了」、「一個人的變化居然可以這麼大」、「變型男了」、「差點忘記你是男團出身」。