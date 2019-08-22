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張秀卿飯店半夜驚見「旗袍女拿刀兇狠猛刺」　隔天得知真相...嚇爆冒冷汗

記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌后張秀卿出道多年，近日推出新專輯《感情騙子》，過去她常四處跑演出，某一年她到新加坡表演，竟被餐廳掛在牆上裝飾的畫中人像，一路「跟」回飯店，更造成她後來睡覺有陰影，完全不敢關燈。

▲▼ 張秀卿。（圖／豪記提供）

▲張秀卿近日推出新專輯《感情騙子》。（圖／豪記提供）

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張秀卿和經紀人同房，她把燈全關掉後準備入睡，朦朧之中她隱約看到有一個身材纖瘦、穿著旗袍的年輕女子，她感覺自己翻身背對著女子，但仍回頭望著她，沒想到對方竟突然拿出一把刀往她背後猛刺，她雖沒感覺痛意，但完全發不出聲音，後來心中狂念佛號，對方才消失，她也立刻搖醒經紀人，不過經紀人認為是她演出太累，要她再回去繼續睡。

張秀卿心裡毛毛的，後來開一盞小燈才敢入睡，沒想到這次換見到胖胖的旗袍女子，滿臉兇狠的瞪著她，讓她嚇到驚醒，立刻跟經紀人說要換飯店，於是兩人凌晨兩點多連忙收行李住到另一家飯店。

直到隔天她才開口和經紀人說起昨晚的「惡夢」，不過當她敘述夢中女子的穿著，經紀人驚呼：「那不就是我們昨天吃晚餐，在復古餐廳看到畫像上的人。」讓她嚇得冷汗直流。

▲▼ 張秀卿。（圖／豪記提供）

▲張秀卿曾被「好姐妹」跟回飯店。（圖／豪記提供）

她多年在台南某飯店入住，也是夢到一個外傭「飄」進她房間，當時她拿出老家屏東恆春王爺宮的平安符才沒事，這回則是因為剛好平安符不在身邊，從此她不管有沒有穿秀服，平安符都絕不離身。

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