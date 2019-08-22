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確定離婚！連恩漢斯沃「遞交申請」　原因曝光…麥莉超失望

記者林映妤／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）8月11日驚爆離婚，隨後被發現「離婚申請書還沒遞交」，2人只是「分開」，尚有復合可能。未料22日《CNN》報導，連恩漢斯沃已經確定遞交申請，申請書上的離婚原因也隨之曝光。

麥莉與連恩2009年因電影《最後一曲》相識交往，10年來分分合合，終於在2018年12月23日結婚，但婚姻維繫短短8個月就結束。在2人發出「分開」聲明後10天，連恩漢斯沃遞交離婚申請書，而法庭文件內容寫的離婚原因就是「不可調和的分歧」，另外文件上也註明了雙方「沒有共同資產」。

▲▼麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚8個月玩完。（圖／CFP）

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▲▼麥莉與連恩漢斯沃決定離婚，恩愛不再。（圖／CFP）

▲▼麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚8個月玩完。（圖／CFP）

根據《People》報導，消息人士指出，麥莉對於連恩終於下定決心遞交離婚申請感到有點失望，但一方面也很努力讓自己過得好，「她沒有想到（連恩會遞交申請）而感到有點失望，但她現階段狀況良好，生活也持續前進。」

2人在結婚前就曾簽署離婚協議，遞交申請後應該能順利離婚，消息人士也表示，麥莉認為這10年來的回憶非常美好，「她很難想像自己再也無法和連恩在一起了，她真的很喜歡他。」

一指點穴貓掌橘虎斑秒入睡　網笑：這應該是強制關機啦！

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麥莉希拉, 連恩漢斯沃

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