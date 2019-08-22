記者田暐瑋／綜合報導

農曆七月到，半夜沒事不要亂出門！一群好友相約半夜到野外空地玩生存遊戲，正當大家四處埋伏躲藏，其中一人趴在草叢中靜默不動，卻重重地被一雙皮靴踩了下去，接著他看到眼前出現2個穿著軍裝的人走了出來，也沒有投降或是示意出局的動作，他便拿槍開始掃射，怎料下一幕卻讓他嚇到全身發毛。

許多人喜歡玩生存遊戲，如果被子彈打到的人，在戰場上必須把槍高舉過頭示意其他同伴不要再開槍。陳為民曾經半夜和好友們約打生存遊戲，當時他躲在草叢裡埋伏，突然聽到附近有動靜，等了6秒試圖想判斷對方移動方向，沒想到此時他的背部卻被有人穿著皮靴重踩了下去，腰骨還發出「喀」的聲響。

▲陳為民。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）



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陳為民當下不敢動，以為是其他同伴沒注意到，不小心踩過去，之後偷偷回頭看，發現竟然沒有人，他只好小心翼翼地再往前爬，抬頭發現前面的小馬路上有2個穿著軍服的人走了出來，且沒有高舉雙手，他以為是同伴出包，就拿起槍猛烈掃射。

怎料，這2個人絲毫沒有反應，自顧自地繼續走在馬路上，最後走到一棵大樹前跨過去，就消失了，陳為民才恍然大悟自己遇到好兄弟。事實上，許多適合玩生存遊戲的場地都是郊外廢墟，且雜草叢生，半夜去玩的確增添了不少詭異氣息。

▲許多生存遊戲喜歡選在廢墟 。（圖／取自免費圖庫pixabay）