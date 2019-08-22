ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

半夜揪玩生存遊戲！　陳為民以為是同伴狂掃射…接著目睹「驚悚一幕」超毛

記者田暐瑋／綜合報導

農曆七月到，半夜沒事不要亂出門！一群好友相約半夜到野外空地玩生存遊戲，正當大家四處埋伏躲藏，其中一人趴在草叢中靜默不動，卻重重地被一雙皮靴踩了下去，接著他看到眼前出現2個穿著軍裝的人走了出來，也沒有投降或是示意出局的動作，他便拿槍開始掃射，怎料下一幕卻讓他嚇到全身發毛。

許多人喜歡玩生存遊戲，如果被子彈打到的人，在戰場上必須把槍高舉過頭示意其他同伴不要再開槍。陳為民曾經半夜和好友們約打生存遊戲，當時他躲在草叢裡埋伏，突然聽到附近有動靜，等了6秒試圖想判斷對方移動方向，沒想到此時他的背部卻被有人穿著皮靴重踩了下去，腰骨還發出「喀」的聲響。

▲陳為民。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

▲陳為民。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

請繼續往下閱讀...

陳為民當下不敢動，以為是其他同伴沒注意到，不小心踩過去，之後偷偷回頭看，發現竟然沒有人，他只好小心翼翼地再往前爬，抬頭發現前面的小馬路上有2個穿著軍服的人走了出來，且沒有高舉雙手，他以為是同伴出包，就拿起槍猛烈掃射。

怎料，這2個人絲毫沒有反應，自顧自地繼續走在馬路上，最後走到一棵大樹前跨過去，就消失了，陳為民才恍然大悟自己遇到好兄弟。事實上，許多適合玩生存遊戲的場地都是郊外廢墟，且雜草叢生，半夜去玩的確增添了不少詭異氣息。

▲▼ 廢墟,荒廢,塗鴉 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多生存遊戲喜歡選在廢墟 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

13歲男速食店內玩手機邊充電！　突殭屍般坐直狂抽搐…3秒後慘死

推薦閱讀

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

謝忻哭了認：私下有跟Grace懺悔！　顫抖鞠躬4次…還原「道歉阿翔一家內幕」

謝忻哭了認：私下有跟Grace懺悔！　顫抖鞠躬4次…還原「道歉阿翔一家內幕」

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

安宰賢「找3女陪吃」開趴照被挖出！　生日前1天狠拋具惠善狂歡…網看照全怒

安宰賢「找3女陪吃」開趴照被挖出！　生日前1天狠拋具惠善狂歡…網看照全怒

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

謝忻哭了認：私下有跟Grace懺悔！　顫抖鞠躬4次…還原「道歉阿翔一家內幕」

謝忻哭了認：私下有跟Grace懺悔！　顫抖鞠躬4次…還原「道歉阿翔一家內幕」

追蹤器+1！　韓國瑜貼身主播爆「懷疑車上被裝」：走到哪被跟到哪

追蹤器+1！　韓國瑜貼身主播爆「懷疑車上被裝」：走到哪被跟到哪

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

勤儉夫留摩鐵發票！　正宮崩潰找人抓姦…半年後抓到了「結局逆轉」她超羞愧

勤儉夫留摩鐵發票！　正宮崩潰找人抓姦…半年後抓到了「結局逆轉」她超羞愧

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳為民

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. I.O.I林娜榮成為「少女時代」徐玄師妹　確定簽約新公司「未來動向」曝光
  2. 小優長灘島度假「還沒開始玩就被罰錢」　曝慘痛教訓：有夠衰！
  3. 穿運動內衣像摔角選手⋯小嫻「超兇比基尼」雪恥
  4. 19歲被結婚、88歲做自己！91歲台灣第一潮嬤出書「月月輔導室」超療癒
  5. 確定離婚！連恩漢斯沃「遞交申請」　原因曝光…麥莉超失望
  6. 《博恩夜夜秀》第3季出爐！　「主持人、場次全曝光」
  7. 【蜘蛛人退出MCU】驚奇隊長「高舉雷神鎚」 網狂讚：丟給索尼
  8. 廖科溢冒險度泥水河道　司機超猛行為⋯全車為他鼓掌
  9. 半夜揪玩生存遊戲！　他以為是同伴狂掃射…接著目睹「驚悚一幕」嚇尿
  10. 【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德「無聲抗議」？IG取消關注2個帳號！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366