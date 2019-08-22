《博恩夜夜秀》第3季出爐！　「主持人、場次全曝光」

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber曾博恩主持脫口秀《博恩夜夜秀》走紅，日前卻因為在創作中調侃鄭南榕，遭到部分民眾不滿指責，甚至一度因此被公司「薩泰爾娛樂」暫停合作。如今，《博恩夜夜秀》第3季開拍場次資訊出爐，主持人依舊是博恩，僅有其中一場不是他，原因是「有無法拒絕的行程邀約」。

▲曾博恩主持脫口秀《博恩夜夜秀》走紅。（圖／翻攝自Facebook／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）



雖然曾博恩日前發出道歉聲明，宣布將退出《博恩夜夜秀》：「成功本來就不必在我。」不過，早在當時，他就已經明確指出，節目是第4季開始，才會徵求新的主持人。

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如今，《博恩夜夜秀》第3季資訊出爐，從10月19日開始陸續會有10場錄影，消息一出令大票粉絲興奮不已。不過，其中一場被特別註明：「11月2日主持人非博恩。」引發外界揣測，對此，薩泰爾娛樂透過IG限時動態回應其中緣由，「有無法拒絕的行程邀約喔。」博恩也在臉書逗趣留言，「有一場我不在，主持人是誰以下開放預測。」

▲《博恩夜夜秀》第3季資訊出爐。（圖／翻攝自薩泰爾娛樂Instagram）



事實上，在負面事件爆出時，薩泰爾娛樂7日一度對外宣布與曾博恩暫停合作，不過相隔短短2天後，該公司執行長謝政豪便在臉書透露，經過查證和本人洽詢後，確認曾博恩發表言論的場所是「私人俱樂部Open Mic活動」，喜劇演員常會在此類地方嘗試未成熟的作品。因此，他認為「在當事人所描述之表演脈絡下，其創作，除不一定好笑外，並沒有違反喜劇或言論自由原則」，決定尊重曾博恩的創作，並繼續維持合作。