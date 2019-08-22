【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德「無聲抗議」？IG取消關注2個帳號！

記者林映妤／綜合報導

迪士尼、索尼影業21日驚爆協商破局，未來漫威工作室不會再製作任何《蜘蛛人》電影，身上還有2部合約的「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）恐怕再也無法出現在漫威電影宇宙（MCU）任何一部電影，處境相當尷尬。除了大批影迷前往他Instagram狂刷跪求回歸MCU，也有眼尖網友發現他取消關注了2個帳號！

▲湯姆霍蘭德未來可能不會出現在MCU。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland／《蜘蛛人：離家日》劇照）

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事發後，湯姆霍蘭德僅在Instagram上po出皺眉照片，雖然文章內容隻字未提《蜘蛛人》退出MCU一事，仍吸引大批網友蓋樓哀求「真希望你留下來」、「拜託你留在MCU」、「我們恨迪士尼3000」、「我們會想念你的」！

事實上網友也發現，湯姆霍蘭德與《蜘蛛人》系列女主角「MJ」贊達雅（Zendaya）默默取消關注索尼影業與《蜘蛛人：離家日》的Instagram帳號，雖然2人皆未對此事發表言論，行為卻已做出「無聲抗議」。

▲▼湯姆霍蘭德與贊達亞同時取消關注索尼影業與《蜘蛛人：離家日》帳號。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland／Zendaya）

根據外媒《Deadline》報導，迪士尼要求未來《蜘蛛人》電影票房為兩方50、50分潤，遭到索尼拒絕。如果確定談判破局，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德未來不能出現在任何一部漫威電影宇宙的作品當中，未來任何一部《蜘蛛人》也都不能再提到鋼鐵人、薩諾斯等MCU情節。不過《Variety》指出雙方目前僅是談判陷入僵持，而《IGN》則是認為兩方目前仍在談判中，未來仍有可能改變。

▲湯姆霍蘭德與贊達亞是備受歡迎的新一代蜘蛛人、蜘蛛女。（圖／索尼影業提供）