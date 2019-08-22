被曝光「和楊洋交往鐵證」　小S蔡康永聯手...3問題逼出喬欣答案

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星喬欣以《歡樂頌》中的「關雎爾」一角走紅，前段時間被爆和楊洋交往，疑似是她的分身帳號被挖出，裡面記錄了種種戀愛中小女生的心情，讓緋聞越演越烈，不過雙方始終未回應。最近她出演小S、蔡康永主持的《花花萬物2》，果不其然被追問戀情相關問題。

▲小S、蔡康永逼問喬欣戀情。（圖／翻攝自優酷）

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喬欣在《花花萬物》中被問，「近一年來有沒有人對妳噓寒問暖，以及寫小作文給妳？」似乎在暗示前段時間的緋聞，小S一聽，八卦雷達立刻開啟：「妳是近期單身的嗎？」此時喬欣雖然臉上帶著笑，但明顯笑得有點僵，不時露出驚慌的神情。

面對提問，喬欣採取迂迴戰術，先是回應：「沒有啊，就是時常有人都對我很好。」避免正面回答問題，小S順著她的話進一步問，「所以妳一直以來都有男朋友？」她大打太極：「沒有，不是男朋友的人也會對我很好啊！」

▲喬欣招架不住。（圖／翻攝自優酷）

緊接著蔡康永繼續追問，「單身超過半年了嗎？」喬欣笑著閉口沒有講話，眼神看向場外，現場安靜了8秒左右，她依舊沒有開口選擇避而不答，之後更透過眼神求助場外的經紀人，表情看起來相當尷尬無助。

事後蔡康永跳出來嘗試救場，好奇問：「所以是有人照顧妳，然後妳還沒有定下來的心情嗎？」不過即使蔡康永問得很委婉，但喬欣沒有跳進挖好的坑，而是無助到笑著崩潰求饒：「怎麼辦，我喜歡看《康熙來了》，我喜歡看妳們搞別人，但是我...我不喜歡。」

▲被逼問後崩潰的喬欣。（圖／翻攝自優酷）

網友看到喬欣不敢否認卻又無法回答的模樣，忍不住猜測她和楊洋緋聞：「直覺是真的。」加上3個月前網路上流傳的約會照，更引人聯想，不過從緋聞曝光至今，雙方都沒有正面回應此事，態度相當低調。

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