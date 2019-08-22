ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

被曝光「和楊洋交往鐵證」　小S蔡康永聯手...3問題逼出喬欣答案

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星喬欣以《歡樂頌》中的「關雎爾」一角走紅，前段時間被爆和楊洋交往，疑似是她的分身帳號被挖出，裡面記錄了種種戀愛中小女生的心情，讓緋聞越演越烈，不過雙方始終未回應。最近她出演小S、蔡康永主持的《花花萬物2》，果不其然被追問戀情相關問題。

▲▼小S、蔡康永逼問喬欣戀情。（圖／翻攝自優酷）

▲小S、蔡康永逼問喬欣戀情。（圖／翻攝自優酷）

請繼續往下閱讀...

喬欣在《花花萬物》中被問，「近一年來有沒有人對妳噓寒問暖，以及寫小作文給妳？」似乎在暗示前段時間的緋聞，小S一聽，八卦雷達立刻開啟：「妳是近期單身的嗎？」此時喬欣雖然臉上帶著笑，但明顯笑得有點僵，不時露出驚慌的神情。

面對提問，喬欣採取迂迴戰術，先是回應：「沒有啊，就是時常有人都對我很好。」避免正面回答問題，小S順著她的話進一步問，「所以妳一直以來都有男朋友？」她大打太極：「沒有，不是男朋友的人也會對我很好啊！」

▲▼小S、蔡康永逼問喬欣戀情。（圖／翻攝自優酷）

▲喬欣招架不住。（圖／翻攝自優酷）

緊接著蔡康永繼續追問，「單身超過半年了嗎？」喬欣笑著閉口沒有講話，眼神看向場外，現場安靜了8秒左右，她依舊沒有開口選擇避而不答，之後更透過眼神求助場外的經紀人，表情看起來相當尷尬無助。

事後蔡康永跳出來嘗試救場，好奇問：「所以是有人照顧妳，然後妳還沒有定下來的心情嗎？」不過即使蔡康永問得很委婉，但喬欣沒有跳進挖好的坑，而是無助到笑著崩潰求饒：「怎麼辦，我喜歡看《康熙來了》，我喜歡看妳們搞別人，但是我...我不喜歡。」

▲▼小S、蔡康永逼問喬欣戀情。（圖／翻攝自優酷）

▲被逼問後崩潰的喬欣。（圖／翻攝自優酷）

網友看到喬欣不敢否認卻又無法回答的模樣，忍不住猜測她和楊洋緋聞：「直覺是真的。」加上3個月前網路上流傳的約會照，更引人聯想，不過從緋聞曝光至今，雙方都沒有正面回應此事，態度相當低調。

►影片請點這！

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

推薦閱讀

謝和弦出賣老婆！Keanna「唱歌真實嗓音」公開　網一聽笑了：上帝不公平

謝和弦出賣老婆！Keanna「唱歌真實嗓音」公開　網一聽笑了：上帝不公平

IG遭血洗還是不怕！《屍速》男星連發9篇文　全劇組「單手遮眼」挺港

IG遭血洗還是不怕！《屍速》男星連發9篇文　全劇組「單手遮眼」挺港

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

滴妹「隱藏版哥哥」是他！五官99%神複製　網一看嚇到：比阿滴更像

滴妹「隱藏版哥哥」是他！五官99%神複製　網一看嚇到：比阿滴更像

還相信愛情嗎？謝忻遭阿翔狠心切割　緊緊抿嘴苦笑吐「內心真實聲音」

還相信愛情嗎？謝忻遭阿翔狠心切割　緊緊抿嘴苦笑吐「內心真實聲音」

子瑜裙子太短「只夠蓋住屁股」！邪惡視角狙擊蜜大腿　網看呆：不許這麼撩

子瑜裙子太短「只夠蓋住屁股」！邪惡視角狙擊蜜大腿　網看呆：不許這麼撩

快訊／謝忻神隱2個月首露面！　一開口哽咽「我要向Grace道歉」：真的做錯了

快訊／謝忻神隱2個月首露面！　一開口哽咽「我要向Grace道歉」：真的做錯了

用msn哄男友求和　1小時後對方「1句話露出驚悚真面目」她嚇傻崩潰

用msn哄男友求和　1小時後對方「1句話露出驚悚真面目」她嚇傻崩潰

快訊／Jessica被告！陸經紀公司不爽違反合約　遭索賠20億韓元

快訊／Jessica被告！陸經紀公司不爽違反合約　遭索賠20億韓元

陳艾琳挺7月孕肚崩潰大哭！「討厭老公、害怕婚姻」黑暗心聲戳中孕媽咪

陳艾琳挺7月孕肚崩潰大哭！「討厭老公、害怕婚姻」黑暗心聲戳中孕媽咪

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

喬欣, 花花萬物2, 花花萬物, 小S, 蔡康永, 楊洋

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. I.O.I林娜榮成為「少女時代」徐玄師妹　確定簽約新公司「未來動向」曝光
  2. 小優長灘島度假「還沒開始玩就被罰錢」　曝慘痛教訓：有夠衰！
  3. 穿運動內衣像摔角選手⋯小嫻「超兇比基尼」雪恥
  4. 19歲被結婚、88歲做自己！91歲台灣第一潮嬤出書「月月輔導室」超療癒
  5. 確定離婚！連恩漢斯沃「遞交申請」　原因曝光…麥莉超失望
  6. 《博恩夜夜秀》第3季出爐！　「主持人、場次全曝光」
  7. 【蜘蛛人退出MCU】驚奇隊長「高舉雷神鎚」 網狂讚：丟給索尼
  8. 廖科溢冒險度泥水河道　司機超猛行為⋯全車為他鼓掌
  9. 半夜揪玩生存遊戲！　他以為是同伴狂掃射…接著目睹「驚悚一幕」嚇尿
  10. 【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德「無聲抗議」？IG取消關注2個帳號！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366