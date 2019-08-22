ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《玩很大》元元褲子太短「美尻形狀」被看光！　邪惡視角掀暴動

記者劉宜庭／綜合報導

藝人元元（吳婕安）長相甜美，加上擁有前凸後翹的火辣身材，加上經常出現在《綜藝玩很大》，節目中呆萌形象深受觀眾好評，迅速地累積人氣。她平時常在個人社群網站上，和粉絲分享生活點滴，近來一連曬出多張運動照，邪惡視角卻意外掀起網友暴動，引發熱烈討論。

▲元元連發運動照，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自元元臉書）

▲元元連發運動照，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自元元臉書）

請繼續往下閱讀...

▲元元連發運動照，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自元元臉書）

▲元元擁有甜美外型。（圖／翻攝自元元臉書）

元元近來運動頻率頗高，15日晚上才曬出一系列全身照，開心寫道：「流汗流汗～～也沒忘記拍照。」相隔短短3天，又穿著同套運動裝入鏡，並於18日PO出多張美照，「流汗超棒！今天兩個小時腿跟腹部手臂都快炸了。」

▲元元連發運動照，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自元元臉書）

▲元元連發運動照，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自元元臉書）

▲元元連發運動照，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自元元臉書）

▲元元連發運動照，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自元元臉書）

▲元元連發運動照。（圖／翻攝自元元臉書）

引人注意的是，元元這次整個人坐在地板上，起初以側面對著鏡頭，露出甜美笑容，不過似乎因為褲子太短，坐下同時，一雙白嫩長腿和美臀形狀頓時現形，性感指數直破表。

▲元元連發運動照，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自元元Instagram）

▲元元連發運動照，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自元元Instagram）

▲元元連發運動照，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自元元Instagram）

▲元元美臀形狀被看光。（圖／翻攝自元元Instagram）

不過，在另外一張照片中，元元轉向正面，並將單邊長腿微微抬起，畫面卻令不少網友捏了一把冷汗、紛紛驚呼，「下身小心走光」、「褲子太短了啦」，一系列美照PO網後，也引來不少粉絲嘴甜誇讚，「這腿線條很漂亮」、「腿好長好漂亮哦」、「豐滿的大腿，完美的屁股蛋」，意外掀起一陣熱議。

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

推薦閱讀

Angelababy機場「下衣失蹤」！　嫩腿「白到發光」回頭率超高

Angelababy機場「下衣失蹤」！　嫩腿「白到發光」回頭率超高

愛紗錄《玩很大》崩潰落淚了！　「我這麼努力…」網心疼到跟著哭

愛紗錄《玩很大》崩潰落淚了！　「我這麼努力…」網心疼到跟著哭

賴琳恩出門看牙醫「穿超辣」！　外套一下滑…網友全瘋了

賴琳恩出門看牙醫「穿超辣」！　外套一下滑…網友全瘋了

交往瑤瑤2年　南韓男友抱怨她「2大缺點」崩潰：真的受不了！

交往瑤瑤2年　南韓男友抱怨她「2大缺點」崩潰：真的受不了！

瑀熙洗「帝王級殘廢澡」超羞畫面曝光！　酷炫一看大驚：草莓

瑀熙洗「帝王級殘廢澡」超羞畫面曝光！　酷炫一看大驚：草莓

避免4歲兒子被問「爸爸去哪兒」　麻衣用這招最方便

避免4歲兒子被問「爸爸去哪兒」　麻衣用這招最方便

清水菜市場「捕獲野生阿翔」！　旁邊站《黑澀會》女星…錄影狀態曝光

清水菜市場「捕獲野生阿翔」！　旁邊站《黑澀會》女星…錄影狀態曝光

家寧花蓮海邊「破尺度」解放比基尼！　清水斷崖狂露逆天美腿

家寧花蓮海邊「破尺度」解放比基尼！　清水斷崖狂露逆天美腿

五月天石頭老婆緊急送醫　急診室「深情護妻2hr」病床守候畫面曝

五月天石頭老婆緊急送醫　急診室「深情護妻2hr」病床守候畫面曝

「最美魚販」變超兇美人魚　網跪求比基尼正面照…她轉過來了！

「最美魚販」變超兇美人魚　網跪求比基尼正面照…她轉過來了！

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

元元, 玩很大, 綜藝玩很大, 吳婕安

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. I.O.I林娜榮成為「少女時代」徐玄師妹　確定簽約新公司「未來動向」曝光
  2. 小優長灘島度假「還沒開始玩就被罰錢」　曝慘痛教訓：有夠衰！
  3. 穿運動內衣像摔角選手⋯小嫻「超兇比基尼」雪恥
  4. 19歲被結婚、88歲做自己！91歲台灣第一潮嬤出書「月月輔導室」超療癒
  5. 確定離婚！連恩漢斯沃「遞交申請」　原因曝光…麥莉超失望
  6. 《博恩夜夜秀》第3季出爐！　「主持人、場次全曝光」
  7. 【蜘蛛人退出MCU】驚奇隊長「高舉雷神鎚」 網狂讚：丟給索尼
  8. 廖科溢冒險度泥水河道　司機超猛行為⋯全車為他鼓掌
  9. 半夜揪玩生存遊戲！　他以為是同伴狂掃射…接著目睹「驚悚一幕」嚇尿
  10. 【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德「無聲抗議」？IG取消關注2個帳號！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366