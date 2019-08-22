《玩很大》元元褲子太短「美尻形狀」被看光！　邪惡視角掀暴動

記者劉宜庭／綜合報導

藝人元元（吳婕安）長相甜美，加上擁有前凸後翹的火辣身材，加上經常出現在《綜藝玩很大》，節目中呆萌形象深受觀眾好評，迅速地累積人氣。她平時常在個人社群網站上，和粉絲分享生活點滴，近來一連曬出多張運動照，邪惡視角卻意外掀起網友暴動，引發熱烈討論。

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▲元元擁有甜美外型。（圖／翻攝自元元臉書）

元元近來運動頻率頗高，15日晚上才曬出一系列全身照，開心寫道：「流汗流汗～～也沒忘記拍照。」相隔短短3天，又穿著同套運動裝入鏡，並於18日PO出多張美照，「流汗超棒！今天兩個小時腿跟腹部手臂都快炸了。」

▲元元連發運動照。（圖／翻攝自元元臉書）



引人注意的是，元元這次整個人坐在地板上，起初以側面對著鏡頭，露出甜美笑容，不過似乎因為褲子太短，坐下同時，一雙白嫩長腿和美臀形狀頓時現形，性感指數直破表。

▲元元美臀形狀被看光。（圖／翻攝自元元Instagram）

不過，在另外一張照片中，元元轉向正面，並將單邊長腿微微抬起，畫面卻令不少網友捏了一把冷汗、紛紛驚呼，「下身小心走光」、「褲子太短了啦」，一系列美照PO網後，也引來不少粉絲嘴甜誇讚，「這腿線條很漂亮」、「腿好長好漂亮哦」、「豐滿的大腿，完美的屁股蛋」，意外掀起一陣熱議。