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《聲林2》Lulu化身「花仙子」溫柔喊話：當你需要，我都在

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》將在明（23日）全球首播，雖然比賽的廝殺過程激烈，其中還參雜了不少淚水，不過，除了首席導師蕭敬騰與林宥嘉外，主持人Lulu（黃路梓茵）所扮演的「花仙子」，也會永遠地陪伴在小動物與小植物身邊，時時刻刻溫暖大家。

▲Lulu。（圖／ETtoday）

▲Lulu化身「花仙子」陪伴所有動植物。（圖／ETtoday）

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Lulu從《聲林1》開始除負責讓節目流程順利運行的主持外，她更時常穿梭於休息室與攝影棚走廊，不時地關心著每一位選手。她總是透過幽默與溫暖給予選手祝福，也難怪在上一季節目中，許多選手在賽後頻頻向她道謝，可見功不可沒。

Lulu的所散發的溫暖如同她所代表的「花仙子」，她說道：「在這片充滿肅殺之氣的森林裡，繞啊繞地，為你們帶來小小的溫暖和力量。當你們迎來勝利、我替你們鼓掌開心；當你們悲傷哭泣、我陪著你一起⋯雖然我無法代替你穿越這片森林，但當你需要我的時候，我都在：）」

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。」

「 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：
https://junglevoice.ettoday.net/
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：
https://goo.gl/dWj4E2 

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