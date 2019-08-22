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勤儉夫留摩鐵發票！　正宮崩潰找人抓姦…半年後抓到了「結局逆轉」她超羞愧

記者田暐瑋／綜合報導

如果發現老公行跡詭異，許多正宮都會請徵信社暗中調查。有個正宮在無意間發現老公留下一張開房間的發票，請私家偵探協助調查，不過老公似乎道行頗高，跟了半年多都沒有被抓包，後來徵信社偶然發現老公的一個「小動作」，正宮臉當場綠了。

私家偵探Marco分享接過的個案，有位人妻某天從老公那裡發現一張發票，來源是間旅館，抓包偷吃的證據後，立刻拿著發票到徵信社委任，徵信社跟蹤了半年多，卻都沒有進展，也沒有發現任何出軌跡象，一度讓人懷疑是不是老公偷吃技術太好，才能躲過徵信業者調查。

▲正宮發現老公開房間發票。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲正宮發現老公開房間發票。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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沒想到就在這時候，徵信社發現老公有個小習慣，就是常常會跟同事收集發票，然後開心拿去對獎，很享受對獎的感覺，才讓徵信社恍然大悟，原來當初那張開房間的發票其實是同事給的，老公只是誤背黑鍋，老婆聽到之後才知是誤會一場，反應也相當尷尬。

Marco也分享有一些小三介入別人婚姻的手段很厲害，從徵信社調查到正宮的資料，接近正宮成為好閨蜜，在男方抱怨老婆時，就會在旁邊煽風點火，時間一久，男方就會對婚姻感到動搖，果然最後就離婚，小三也成功上位成為正宮。

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