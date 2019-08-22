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用msn哄男友求和　1小時後對方「1句話露出驚悚真面目」她嚇傻崩潰

記者李玟儀／綜合報導

第三者大概是很多男女朋友、夫妻的共同天敵，但小三防不勝防，上位手段更是層出不窮，有徵信社業者就說，現在很多小三不認為自己有錯，甚至會窮極一切方法把正宮氣得牙癢癢。女星何妤玟就曾經碰過這種小三，對方假冒成她的男友，雙方聊了一個小時之後，對方才露出真面目，她嚇得整晚睡不好覺。

▲▼何妤玟被劈腿。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲何妤玟被劈腿。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

何妤玟在《麻辣天后傳》中回憶曾經和某一任男友交往時，因為雙方冷戰，她為了求和主動傳訊息，和對方在MSN上聊了一個小時，因為是男女朋友的關係，過程中難免聊一些比較私密的事，同時為了解決爭吵，她姿態放得特別低，只是萬萬沒想到，這一個小時裡，和她聊天的人根本就不是男友。

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當時，對方突然告訴何妤玟：「我其實不是他，我是他的小三。」何妤玟不敢相信一個小時的甜言蜜語竟然是說給感情中的第三者聽，對方還幸災樂禍地挑釁：「其實我根本不是他，哈哈哈。」當下她不只被嚇到睡不著，更氣到大罵對方噁心。

▲▼何妤玟被劈腿。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲何妤玟被小三挑釁。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

等到天一亮，何妤玟立刻殺去男方外縣市的住處討要說法，男友死都不肯讓她進家門，她氣急敗壞地說：「那女的用你的電腦跟我聊天聊一個小時，她在哪裡，我要上去。」但對方說什麼都不准，甚至狠心挑明：「既然被你發現了，我就做一個選擇，我決定跟她在一起。」

▲▼何妤玟被劈腿。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲何妤玟被劈腿。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

那時候的何妤玟還是個學生，不知道該如何面對這樣的情況，最後只好不了了之，如今回想起來，何妤玟還是很生氣，她認為不論如何，做為一個正常人都不應該冒用別人的身分聊天，痛罵「很沒有道德」！

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何妤玟, 小三, 第三者

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