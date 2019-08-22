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瑀熙洗「帝王級殘廢澡」超羞畫面曝光！　酷炫一看大驚：草莓

記者劉宜庭／綜合報導

酷炫（莊堯宣）是網紅團體「Wackyboys反骨男孩」的團長，幽默又無厘頭的風格，在網路上累積不小知名度，深受大票粉絲喜愛。近來，他在自製節目《誰來約會》中，邀來好友瑀熙（Yuci）進行約會，還親手幫對方洗頭，超羞畫面讓女方忍不住喊：「這畫面會不會太A啊！」

▲酷炫幫瑀熙吹頭髮。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

▲酷炫邀來好友瑀熙錄《誰來約會》。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

在《誰來約會》中，酷炫篩選12名女孩進行約會，每次的主題都不一樣，透過一整天的相處與談話，常會擦撞出不少笑料，更常出現自肥橋段，讓網友每次都直呼好羨慕。

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這次節目邀來好友瑀熙登場，雙方展現過人默契，有趣的是，聊天時，酷炫偶然發現女方腿上出現大片瘀青，一問之下才知道，對方是為了塑身做了體雕，結果他立刻主動喊：「我幫妳推啊！」下秒更伸手摩擦女方大腿，讓對方一邊制止一邊笑回，「欸會癢！很癢、很癢。」

▲酷炫幫瑀熙洗頭。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫發現瑀熙腿上有瘀青，原來對方是去做體雕。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫幫瑀熙洗頭。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫幫瑀熙洗頭。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫幫瑀熙按摩腿部。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

後來2人一同前往瑀熙家中，酷炫為了做些甜蜜浪漫的事，決定親自幫對方洗頭，「我想給她帝王級的享受。」被一旁攝影師笑虧根本是「帝王殘廢澡」。過程中，由於瑀熙上半身用浴巾包住，露出整片白皙香肩及性感鎖骨，就連自己也忍不住驚呼，「這畫面會不會太A啊！」

▲酷炫幫瑀熙洗頭。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫幫瑀熙洗頭。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫幫瑀熙洗頭。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫幫瑀熙洗頭。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

在沖洗泡沫的過程中，瑀熙一開始被要求往後仰，但是因為頭髮淋濕後重量實在太重，忍不住頻頻哀嚎慘叫，「我不行了酷炫，酷炫我不行。」讓男方笑虧，「影片越來越荒謬了。」後來吹頭髮時，他眼尖發現女方脖子上有紅色痕跡，「喔草莓！為什麼有草莓！怎麼紅紅的？」瑀熙則回答，「我本來就會過敏。」

▲酷炫幫瑀熙洗頭。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫幫瑀熙洗頭。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫發現瑀熙脖子後方紅紅的，一問之下才知道是過敏。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

被問到一整天「約會」下來的心得，瑀熙透露還蠻開心的，尤其是被酷炫洗頭時，真的有心動的感覺，覺得這個男生滿貼心的。她也坦言，雖然酷炫平時太依賴父母這一點有些小扣分，「其實他離我理想的男朋友的標準真的已經很近了，我喜歡有才華的男生，然後好笑。」

事實上，瑀熙過去就經常和酷炫合作拍片，私下其實十分熟識，還曾開玩笑說雙方是「友達以上戀人未滿」，曖昧互動備受外界關注，常被網友開玩笑起哄「在一起」，就連網紅游否希也忍不住懷疑、好奇問兩人是否交往過？當時她否認，並且表示兩人之間並沒有曖昧關係。

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關鍵字

酷炫, 莊堯宣, Wackyboys, 反骨男孩, 瑀熙, Yuci, 誰來約會

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