安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人安宰賢和具惠善鬧離婚越演越烈，男方22日一早被爆「正在準備公開KAKAO TALK（聊天軟體名稱）的所有對話內容」，怎料不到1小時對方就在IG上反駁：「我根本不用KAKAO TALK。」

▲安宰賢方被爆要公開所有對話內容。（圖／翻攝自安宰賢、具惠善IG）

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據韓媒《sports.chosun》報導，安宰賢朋友露透：「具惠善說的那些話…安宰賢真的很委屈！具惠善透過社群平台單方面公開夫妻倆的KAKAO TALK對話內容，正在準備公開完整對話了，這個禮拜就會進行。」不過安宰賢所屬經紀公司HB娛樂則表示「法律代理人是安宰賢自己委任的，經紀公司這邊沒什麼要說的」。

不到一小時內，具惠善發了一張滿是橘紅色的照片反駁：「我不用KAKAO TALK的～別白費力氣了，背叛人的傢伙。」貼文下也都是粉絲的加油訊息，「太帥氣了，我支持妳」、「姐姐一定要加油喔！永遠都會站在妳這邊的，最大的希望就是妳要幸福」。

▲具惠善發文抗議。（圖／翻攝自具惠善IG）

另外22日出現的爆料不只如此，據韓媒《edaily》報導，安宰賢為了和具惠善離婚，找朋友幫忙向銀行借了韓幣1億元（約台幣300萬元）。友人透露：「安宰賢說『具惠善說離婚的同時也失去了工作，所以要求了協議金，協議金包含當初結婚典禮捐出的上千萬元，所以他才緊急去貸款。」