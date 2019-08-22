記者洪文／綜合報導

改編自華爾街真實事件的新片《舞孃騙很大》（Hustlers）除了拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）外，史上第一位拿下葛萊美最佳饒舌專輯的女歌手卡蒂B（Cardi B）與《瘋狂亞洲富豪》女主角吳恬敏（Constance Wu）亦有性感演出。

▲《舞孃騙很大》劇照。（圖／CatchPlay提供）



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在電影《舞孃騙很大》中，舞孃們為了生存必須明爭暗鬥，其中有一場戲，吳恬敏無意間搭上了卡蒂B的男客，馬上惹怒卡蒂B遭她當場扯髮大喊「滾開」，但事後卡蒂B看到吳恬敏的可憐樣，決定來教她如何勾引男人，吳恬敏說：「劇中她叫我跳艷舞給她看，我試了，但卻被罵糟糕。」卡蒂B坐在J-Lo大腿上扭動臀部教她，卡蒂B說：「你必須慢慢地扭動臀部來磨蹭男人，越慢他們越興奮。」



在出道前，曾經以跳脫衣舞謀生的饒舌女王卡蒂B，在《舞孃騙很大》中，不只提供導演許多自己投身脫衣舞孃的經驗，更不吝指導演員們如何以更性感、飢渴及散發魅力的肢體語言來挑逗男人。在最新公布的電影劇照中，卡蒂B以女王之姿站在鋼管旁邊，不只衣著火辣，胸前更只有兩片鑽石胸貼遮住車頭燈，她說：「鋼管女郎就是這樣，她們必須以火辣的身材與誘人舞姿來勾起男人慾望。」而網友看到了這張劇照紛紛大喊：「要噴鼻血了！」

▲《舞孃騙很大》劇照。（圖／CatchPlay提供）



集結珍妮佛羅培茲、吳恬敏、卡蒂B共同主演的電影《舞孃騙很大》，不只描述「舞孃詐翻華爾街」的故事內容吸引人，好萊塢巨星們挑逗的舞姿與火辣的身材更讓觀眾期待，而女人之間的友情、鬥爭與團結，亦在片中成為事件發展的關鍵元素。



《舞孃騙很大》改編自華爾街真實事件，描述一群脫衣舞孃在舞台上魅力四射，下了舞台更將自己化身為「人肉詐彈」。在全球金融風暴影響下，為了報復那些手段骯髒的有錢人，王牌舞孃雷蒙娜（珍妮佛羅培茲 飾）決定聯手以前的姊妹，詐翻那些在華爾街偷拐搶騙的客戶們，她們策劃出最性感騙局，一步步引誘壞蛋上鉤，再替天行道削爆這些「華爾街之狼」。



《舞孃騙很大》將於9月12日搶先全球在台上映。