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Angelababy機場「下衣失蹤」！　嫩腿「白到發光」回頭率超高

記者劉宜庭／綜合報導

Angelababy（楊穎，暱稱：Baby）擁有精緻美貌、纖瘦體態，宛如真人版洋娃娃一般，儘管已經是一個孩子的媽，外表依舊仙氣十足，羨煞眾人。近來，她被拍到現身機場，呈現出「下衣失蹤」視覺感的穿搭，隨即引發超高回頭率，成為現場目光亮點，令不少人眼睛為之一亮！

▲雜誌封面拼錯Angelababy名字。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy擁有令人稱羨的精緻五官。（圖／翻攝自Angelababy微博）

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Angelababy與黃曉明結婚4年，育有1子「小海綿」，日前卻屢爆婚變傳聞，儘管雙方已經出面澄清，但一舉一動仍是外界矚目焦點。夫妻倆於21日先後都被拍到在機場亮相，但不知是否因為行程時間不同，2人並未同行。

格外引人注意的是，Angelababy當天穿著螢光綠色帽T，搭配同色系球鞋，下半身穿著激短黑色運動褲，呈現出「下衣失蹤」的視覺感，一雙逆天美腿更是白到發亮，儘管低調戴著口罩、帽子，僅露出一雙水汪大眼，仍讓人一眼認出女神身份，美翻全場。

▲Angelababy於21日現身機場。（圖／CFP）

▲Angelababy於21日現身機場。（圖／CFP）

▲Angelababy於21日現身機場。（圖／CFP）

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