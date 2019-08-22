張軒睿房間小「像柑仔店一樣」　初和YouTuber合作羞：我很難聊

記者李欣容／首爾報導

三立電視劇《用九柑仔店》男主角張軒睿受邀出席2019韓國首爾電視節（BCWW）擔任主舞台嘉賓為戲宣傳，從小在柑仔店長大的他，對柑仔店有很深的情誼，這次韓國行，他在YouTuber Summer的帶領下，參觀位在梨泰院開業45年的雜貨店，體驗一日店長。

▲張軒睿和網紅宋讚養、夏天 。（圖／三立提供）



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張軒睿在劇中飾演在都市擁有人人稱羨的好工作，但卻對人生迷惘的年輕人，回家鄉接管阿公的柑仔店後發生了一系列感人的故事，此次韓國行他也到當地柑仔店體驗一日店長，「其實跟台灣的很像，就是賣的東西廠牌不同而已，一進去先聞到味道，因為我覺得味道是一種記憶，那個味道就跟台灣的柑仔店一模一樣，聞起來讓人放鬆，」

▲張軒睿從小就愛跑柑仔店。（圖／三立提供）

張軒睿父親公司旁邊就有一家柑仔店，每次下課他都會柑仔店待著，爸爸也把柑仔店當作是安親班一樣，很放心讓他待到家裡有人為止。每次看到劇中阿公拿糖果給戲中小時候的莫允雯，就會想到柑仔店的阿嬤每次都會特別給他巧克力條。

▲ 張軒睿體驗一日店長。（圖／三立提供）

張軒睿說很喜歡柑仔店，因為小小的空間堆滿了很多東西，讓他很有安全感，「我不太喜歡空間大的地方，以後搬家也不會想買大房子夠用就好，也比較有溫度。」笑說他在台北的房間就跟柑仔店一樣。

▲雖語言不通，但張軒睿感受到老闆和老闆娘的親切。（圖／三立提供）

此行張軒睿也和兩位韓國YouTuber Summer、宋讚養合作拍片，張軒睿自嘲很難聊，「他們很辛苦，但不管上節目還是YouTuber，對我來說都困難，因為我真的太難聊，我很容易把場子搞冷，我沒辦法人來熟，自然打在一起。」為了克服緊張，他每次在上台前除了做功課外，還會告訴自己「你很棒」簡單卻能讓他充滿力量。