ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

記者張筱涵／綜合報導

在具惠善透過律師爆出安宰賢酒後就會找別的女人後，過去男方和鄭俊英是好朋友等發言和同框照也跟著被翻出，在21日晚間女方又提及身體部位遭到男方污辱後，安宰賢被罵得更慘了。

▲具惠善和安宰賢一來一往在IG發文引起熱議。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

▲具惠善和安宰賢一來一往在IG發文引起熱議。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

請繼續往下閱讀...

安宰賢21日發文指出具惠善拿了離婚協議金後又要房子所有權，還私自闖入他獨自居住的地方翻手機錄下來，讓他倍受驚嚇。但在不到2個小時內，具惠善馬上跳出來反駁那不是離婚協議金，只是她該拿回跟獲得的部分，同時揭露了2人之間關係惡化到為慶生準備牛肉湯，對方只喝幾口就跟別人出去。

更令人驚訝的是，具惠善明顯感受到安宰賢的冷淡後問：我做錯了什麼嗎？卻得到了「因為妳不性感，妳有不性感的乳頭所以我一定要離婚」的回應。不只是人身攻擊更是污辱的發言讓粉絲大失所望，網友也紛紛起底安宰賢過去曾說和鄭俊英是好朋友。

▲安宰賢曾和鄭俊英一起主持音樂節目，訪談中也有提及彼此是好朋友。（圖／翻攝自韓網）

▲安宰賢曾和鄭俊英一起主持音樂節目，訪談中也有提及彼此是好朋友。（圖／翻攝自韓網）

韓網友痛批「難怪是鄭俊英好朋友」、「沒有具惠善你現在跟鄭俊英手牽手坐牢去了也不一定，具惠善真的好可憐」，不過也有人認為看了雙方的發文能夠理解安宰賢的辛苦和忍耐，「先挑起這狗血戰爭的是具惠善欸，雙方各說各話也不能完全只聽信一方吧」。

▲安宰賢曾和鄭俊英一起主持音樂節目，訪談中也有提及彼此是好朋友。（圖／翻攝自韓網）

▲韓網反應。（圖／翻攝自韓網）

林俊傑邀超級好友合唱《我繼續》　彈唱經典情歌《害怕》送給「林距離」

推薦閱讀

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

MAMA爆：今年不在香港、日本舉辦！　Mnet回應了⋯韓網全吐槽

MAMA爆：今年不在香港、日本舉辦！　Mnet回應了⋯韓網全吐槽

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

停工1個月！Mina「突現身TWICE私下聚餐」網一看哭了：OMG

停工1個月！Mina「突現身TWICE私下聚餐」網一看哭了：OMG

安宰賢結婚1年罹憂鬱症！　具惠善扯謊、失控闖進家：我很害怕

安宰賢結婚1年罹憂鬱症！　具惠善扯謊、失控闖進家：我很害怕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

MAMA爆：今年不在香港、日本舉辦！　Mnet回應了⋯韓網全吐槽

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

具惠善, 安宰賢, 鄭俊英

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Angelababy機場「下衣失蹤」！　嫩腿「白到發光」回頭率超高
  2. 瘋電影／馬拉松武士　幕府「安政遠足」叛亂紀實
  3. 滴妹「隱藏版哥哥」是他！五官99%神複製　網一看嚇到：比阿滴更像
  4. 獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個
  5. 具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友
  6. 童星變慾女　貝拉索恩A片未推出　跟男友慾照先外流！
  7. 《玩很大》綠茶關卡進行一半…放生NONO！「回去換褲子」被罵翻
  8. 《007》系列第25部作品定檔明年　片名曝光...影迷：好愛這個Title！　
  9. 米蘭達可兒罕見造型曝光！　滿鑽牙套+爆炸高聳馬尾…跳Tone感爆棚
  10. 分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366