具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

記者張筱涵／綜合報導

在具惠善透過律師爆出安宰賢酒後就會找別的女人後，過去男方和鄭俊英是好朋友等發言和同框照也跟著被翻出，在21日晚間女方又提及身體部位遭到男方污辱後，安宰賢被罵得更慘了。

▲具惠善和安宰賢一來一往在IG發文引起熱議。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

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安宰賢21日發文指出具惠善拿了離婚協議金後又要房子所有權，還私自闖入他獨自居住的地方翻手機錄下來，讓他倍受驚嚇。但在不到2個小時內，具惠善馬上跳出來反駁那不是離婚協議金，只是她該拿回跟獲得的部分，同時揭露了2人之間關係惡化到為慶生準備牛肉湯，對方只喝幾口就跟別人出去。

更令人驚訝的是，具惠善明顯感受到安宰賢的冷淡後問：我做錯了什麼嗎？卻得到了「因為妳不性感，妳有不性感的乳頭所以我一定要離婚」的回應。不只是人身攻擊更是污辱的發言讓粉絲大失所望，網友也紛紛起底安宰賢過去曾說和鄭俊英是好朋友。

▲安宰賢曾和鄭俊英一起主持音樂節目，訪談中也有提及彼此是好朋友。（圖／翻攝自韓網）

韓網友痛批「難怪是鄭俊英好朋友」、「沒有具惠善你現在跟鄭俊英手牽手坐牢去了也不一定，具惠善真的好可憐」，不過也有人認為看了雙方的發文能夠理解安宰賢的辛苦和忍耐，「先挑起這狗血戰爭的是具惠善欸，雙方各說各話也不能完全只聽信一方吧」。

▲韓網反應。（圖／翻攝自韓網）