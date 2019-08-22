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獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

記者蕭雅玲／台北報導

謝忻6月爆出與阿翔不倫戀慘遭全面停工，神隱70天後終在昨（21日）現身道歉，為了「斷開」與阿翔的互動，經紀公司、電視台忍痛做出「棄忻保翔」的決定，把她踢出《綜藝大集合》的主持群，手上唯一常態性的主持工作沒了，未來復出路尚未明朗化，粗估年收至少損失480萬元，收入瞬間歸零，短期內也只能靠家裡資助她。

▲▼謝忻媒體茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲謝忻哽咽現身道歉記者會。（圖／記者張一中攝）

據工作人員透露，謝忻在《大集合》的酬勞一集大約3到4萬元，每週錄影一次，一個月收入至少有12萬元進帳，上節目通告一集2萬元，還有商演活動、接業配一次10萬元不等，平均每個月收入都可維持在3、40萬元，支付房貸、車貸外，生活上都算充裕。但道歉記者會上，謝忻何時可以全面復工，經紀公司、電視台都尚未做出明確的決定。

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▲▼謝忻媒體茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲謝忻神隱70天身形明顯消瘦。（圖／記者張一中攝）

雖然謝忻早在今年二月就接下24日在台中公益活動的主持工作，但工作人員也透露，在公益活動後謝忻的工作幾乎是零計畫，就算民視在阿翔復出記者會上，也曾發聲明說「不排斥安排謝忻演戲」，但以時間進度表來看，究竟是何時也頗令外界好奇。

▲▼謝忻媒體茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲謝忻認犯了錯接受公司的任何決定。（圖／記者張一中攝）

而謝忻在零收入的情況下，也在道歉記者會上哽咽說：「工作沒了，現在收入就是家人在幫忙的階段，當然我也不敢強求之後會不會有工作，但是如果有工作的話，我會很珍惜新的工作，如果沒有的話，我也就是好好地學習，或是朝志工的方向繼續沉潛、繼續邁進。」

▲▼謝忻媒體茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲謝忻神情落寞離開記者會現場。（圖／記者張一中攝）

工作人員透露：「謝忻在事件發生後，幾乎沒事就會回基隆老家住，少了收入後，身為長女的她為了不讓退休爸媽擔心，現在生活費的確得靠公務員的妹妹暫時幫忙，她們姊妹感情真的很好！而她也曾向友人透露，她已經調整好自己的狀況，就等工作找上門。」

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