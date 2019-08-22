《玩很大》綠茶關卡進行一半…放生NONO！「回去換褲子」被罵翻

記者許皓婷／綜合報導

《綜藝玩很大》開播後話題不斷，20日播出五週年特輯的下集，共邀來10位來賓，一同闖關搶奪「五週年特別企劃」門票，綠茶在闖關過程中，竟然丟下搭檔NONO跑回去換褲子，讓NONO當場傻眼，網友看了更狂酸：「綠茶真的雷」。

▲《玩很大》綠茶被罵。（圖／翻攝自YouTube）

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《玩很大》20日播出最新一集，「五週年特別企劃」採個人賽制度，其中一個關卡是找一位隊員和自己用腳端水盆，合力把腳上的襪子脫掉，綠茶就頻頻喊：「濕了濕了濕了！屁股濕了！」最後決定回去換一條褲子，他的隊員NONO則無奈地說：「等一下就乾了！」紅隊也出聲提醒：「你現在最後一名耶！」但他仍不在意直接跑走，NONO當場被放生，傻眼直呼：「最後一名他要跑去換褲子！我可以獨立完成嗎？」

▲《玩很大》綠茶丟下NONO跑回去換褲子。（圖／翻攝自YouTube）

對於綠茶不顧關卡進度，更拋下同伴NONO的行為，引來網友砲轟：「綠茶真的雷」、「最後一名你跑去換褲子」、「拜託不要再發綠茶了」，但也有人還是喜歡綠茶的表現，「真心覺得綠茶蠻有趣的」、「綠茶也很努力啊！被大家吐槽也沒生氣」。

▲網友留言。（圖／翻攝自YouTube）