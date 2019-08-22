特稿／傻！謝忻淚扛所有罪　被阿翔「撇清關係」…她犧牲自己卻受盡傷

文／林彥君

謝忻和阿翔在6月爆出婚外情後，兩人前後舉辦記者會，阿翔3次面對媒體說明，謝忻原訂於8月24日出席公益活動，提前在21日舉辦記者會一一回應。的確，阿翔和謝忻都錯了，在事件爆發的2個月中，婚外情的男女主角皆出面接受輿論譴責，從雙方的復出之路看，女性似乎處於弱勢。

▲謝忻鞠躬道歉。（圖／記者張一中攝）

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謝忻在記者會中身穿白色襯衫，直挺挺地走進會場，閃光燈無情地打在她的臉上，身邊沒有像浩子這樣的「神隊友」助攻，謝忻一開口就是和阿翔的老婆Grace及小孩、阿翔道歉，一連3次對不起，接著90度鞠躬、頭低得不能再低。一個巴掌拍不響，為什麼要和阿翔道歉？謝忻說：「因為他受到牽連，我們都付出代價。」

▲謝忻在婚外情後露面說明。（圖／記者張一中攝）

好幾次謝忻抿著嘴，吸了好大口氣才繼續說，她沒有矯情的掉下眼淚，而是緊抓著手上的麥克風，看著前方，「自己所受的傷只是擦傷，我決定坦然面對一切，自己做的錯事勇於承擔，我不奢求大家諒解，真的很抱歉。」反觀阿翔3次的說明會中，都有胡瓜或浩子相伴，阿翔在8月19日復出錄民視《綜藝新時代》，卻未有一句抱歉，提到謝忻更是以「沒有聯繫的必要」簡單帶過，切割的徹底。

▲阿翔復出錄《綜藝新時代》。（圖／記者季相儒攝）

謝忻和胡瓜、阿翔昔日是民視《綜藝大集合》的搭檔，如今和阿翔同公司的她被踢出主持群，謝忻談到失去節目，肩膀瞬間駝了，她低著頭語氣哽咽：「我其實很難過，《大集合》是我的根、培養我的地方，我尊重公司的安排。」這時候她不怪公司捨棄了誰，而是怪自己犯了大錯。

▲謝忻。（圖／翻攝自IG／謝忻）

渴望愛的她卻愛了不該愛的人，傻。經歷了人生中的低潮，謝忻還是期待愛人的，「必須需要一點時間，但總是要有希望，這是我內心深處的回答。」這樣相信愛的她、受盡傷的她，哪天總會遇到對的人。



●作者林彥君，現為《ETtoday星光雲》娛樂中心綜藝線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net