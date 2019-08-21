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邵雨薇激推電影《光》！暖心兄弟情「發放洋蔥核彈」超催淚

記者洪文／綜合報導
  
「你好，我叫文光，27歲，平易近人、樂於助人，你可能覺得我有點奇怪，希望你能諒解，我有自閉症。」大馬電影《光》開場便點出劇情核心，自閉症患者文光與弟弟的故事，弟弟在媽媽過世後一肩扛起照顧自閉症哥哥的責任，哥哥到處面試求職碰壁，照顧哥哥生活起居的弟弟承受極大壓力跟情緒，在最後崩潰時大吼：「因為我有這樣的哥哥，我這輩子註定失敗。」但自閉症哥哥並不明白弟弟生氣的原因，獨自氣著弟弟將他收集的玻璃杯一口氣摔破，他憤而出走希望自己能找回玻璃杯，完成他想聽到的音階最後譜出一首悅耳的音樂。兄弟吵架劇情更讓現場觀眾情緒起伏，啜泣聲此起彼落。

▲▼《光》劇照。（圖／mm2提供）

▲《光》劇照。（圖／mm2提供，以下同）
  
與其他自閉症患者議題的電影不同的是，除了關懷自閉症患者、用同理心、用愛包容，一同鼓勵自閉症患者走出自我，活出生命意義，《光》也點出照養者長期照顧的壓力，給予心靈上的慰藉，觀眾觀賞試片後十分感動說：「謝謝導演聽到照養者的心聲。」

▲▼《光》劇照。（圖／mm2提供）
  
電影除了讓觀眾感到感動、溫暖，許多名人也留下推薦感言，邵雨薇說：「《光》讓我認識自閉症者的世界原來這麼豐富，也讓我看到兩兄弟的愛，雖然有爭執但弟弟從未停止尋找過哥哥。」張書豪說「看完《光》覺得跟自己很像，我跟哥哥的個性也是一個外放一個內斂，在家人相處及付出上愛可以超越一切！」劉奕兒表示，「《光》是一部溫暖的電影，導演敘事的手法一步一步進入我們的心坎裡，看完後有滿滿的溫暖。」此外黃河、陳禕倫、涂善存等人紛紛給予真心推薦，可見《光》打動不同領域的觀眾，也讓看過的人更明白愛的力量，及用愛包容身邊的一切，用愛看待每一個不同的個體。

▲▼《光》劇照。（圖／mm2提供）

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《光》20日晚上舉辦慈善首映會，邀請榮獲多項國際音樂獎項肯定的自閉症音樂家王榮堅到場表演，也希望透過電影，帶給自閉症患者、自閉症家庭，甚至身邊有自閉症朋友的社會大眾，不同於以往的感動及新的希望。如同電影片名《光》，尊重每個人的特色，並找到屬於自己的那道光，照亮自己也照亮別人。

▲▼《光》劇照。（圖／mm2提供）

首映會中，許多可愛的「星星的孩子」（自閉兒的別稱）一同觀賞電影，也邀請榮獲多項國際音樂獎項的自閉症音樂家王榮堅到場演奏電影主題曲「抽象圖」，在優雅的旋律中，帶領大家用心感受自閉症患者的世界；音樂家王榮堅如同電影中自閉症男主角文光，在音樂領域上有過人的天賦，不同於文光的，是王榮堅自小有父母全心全意地栽培、老師耐心指導下，讓他找到生命中屬於他的那道光。

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