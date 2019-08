《007》系列第25部作品定檔明年　片名曝光...影迷：好愛這個Title！　

記者劉宛欣/綜合報導

《007》系列電影自1962年上映第一部作品《第七號情報員》後,風靡全球,至今已上映24部作品。外媒21日報導,第25部作品定檔於2020年4月上映,片名為《No Time to Die》,男主角一樣由英國男星丹尼爾克雷格(Daniel Craig)擔任,這也將是他最後一次飾演詹姆斯龐德。

▲英國男星丹尼爾克雷格最後一次飾演詹姆斯龐德。(圖/CFP)

《007》電影最新作品先前因官方未定調正式名稱,一直是以《Bond 25》代稱,21日凌晨終於公開正式片名《No Time To Die》並釋出30秒的前導預告。此作品原先預計今年11月就要上映,期間因為原本的導演丹尼鮑伊(Danny Boyle)退出,製作進度停擺,爾後成功找來了曾獲艾美獎最佳導演的凱瑞福永(Cary Fukunaga),才順利地進行了拍攝。

然而開始拍攝後卻意外不斷,丹尼爾克雷格在拍攝奔跑戲時不慎慘摔,腳踝受傷開刀,被迫停工休養、片場發生爆炸,掀翻攝影棚的屋頂與多處牆面、女廁傳出被不知名人士偷裝針孔攝影機偷拍、葛莉絲瓊斯(Grace Jones)不滿對白太少辭演等風波,拍攝進度因此一再延宕。

▲《007》系列電影第25部作品片名為《No Time to Die》(圖/翻攝自007官方Youtube)

片名確定後,影迷興奮地表示「好愛這個TITLE!」、「是指No, Time to Die,還是No Time to Die?」、「No Time To Wait(等不及了)」。根據官方釋出的劇情簡介,《No Time To Die》描述已退役的龐德在牙買加享受寧靜生活,因劇中好友CIA探員費利克斯雷特(Felix Leiter)力邀而重出江湖,涉險救援被綁架的科學家。

▲《No Time To Die》官方預告。(影/取自007官方Youtube)