《007》系列第25部作品定檔明年　片名曝光...影迷：好愛這個Title！　

記者劉宛欣／綜合報導

《007》系列電影自1962年上映第一部作品《第七號情報員》後，風靡全球，至今已上映24部作品。外媒21日報導，第25部作品定檔於2020年4月上映，片名為《No Time to Die》，男主角一樣由英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）擔任，這也將是他最後一次飾演詹姆斯龐德。

▲英國男星丹尼爾克雷格最後一次飾演詹姆斯龐德。（圖／CFP）

《007》電影最新作品先前因官方未定調正式名稱，一直是以《Bond 25》代稱，21日凌晨終於公開正式片名《No Time To Die》並釋出30秒的前導預告。此作品原先預計今年11月就要上映，期間因為原本的導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）退出，製作進度停擺，爾後成功找來了曾獲艾美獎最佳導演的凱瑞福永（Cary Fukunaga），才順利地進行了拍攝。

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然而開始拍攝後卻意外不斷，丹尼爾克雷格在拍攝奔跑戲時不慎慘摔，腳踝受傷開刀，被迫停工休養、片場發生爆炸，掀翻攝影棚的屋頂與多處牆面、女廁傳出被不知名人士偷裝針孔攝影機偷拍、葛莉絲瓊斯（Grace Jones）不滿對白太少辭演等風波，拍攝進度因此一再延宕。

▲《007》系列電影第25部作品片名為《No Time to Die》（圖／翻攝自007官方Youtube）

片名確定後，影迷興奮地表示「好愛這個TITLE！」、「是指No, Time to Die，還是No Time to Die？」、「No Time To Wait（等不及了）」。根據官方釋出的劇情簡介，《No Time To Die》描述已退役的龐德在牙買加享受寧靜生活，因劇中好友CIA探員費利克斯雷特（Felix Leiter）力邀而重出江湖，涉險救援被綁架的科學家。

▲《No Time To Die》官方預告。（影／取自007官方Youtube）