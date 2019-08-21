捕獲野生霍建華現身百貨公司！「真實身材現形」網一看傻了

記者許皓婷／綜合報導

藝人霍建華、林心如在2016年結婚，婚後迎來女兒「小海豚」誕生，但小倆口原本婚前就很低調，婚後更是鮮少一起露面，相當保護一家人的隱私。他近日現身台北市的百貨公司，被粉絲認出要求合照，更被發現整個人瘦了不少。

▲霍建華、林心如婚後育有一女。（圖／翻攝自微博）

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霍建華近日現身台北市的欣欣百貨，被眼尖粉絲認出並要求合照，只見他穿著黑色上衣，下半身搭配破洞牛仔長褲，臉上戴著墨鏡、帽子，一如既往的保持低調作風，但仍親民地和一旁的女孩合照。

而霍建華的近照曝光後，引來網友留言：「他！瘦！了！」、「還是如此低調帥氣」、「好羨慕」、「天阿好幸運」，但他的穿著也被粉絲紛紛笑虧，「華哥的打扮真的是萬年不變」、「永遠都這麼一套哈哈哈哈」。

▲粉絲捕獲野生霍建華。（圖／翻攝自微博）

事實上，霍建華一直維持低調作風，不但沒有個人的社群帳號，他的工作室官方帳號「華傑工作室」更在2018年9月時在微博及臉書兩個平台，同時宣布關閉版面，「從今以後，只想用最純粹的方式和大家交流（就是用影視作品）」，並向一路以來支持他的影迷道謝：「願大家都有美好的生活！感謝！目前微博也已關閉留言功能」。