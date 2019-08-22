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分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

記者阮巧雯／綜合報導

不少情侶或夫妻為了增添生活樂趣，都有專屬自己的「閨房小玩具」，但如果一不小心被第三人看到，頗是尷尬。美國一位YouTuber創作歌手女大生Ella，就開心和媽媽分享房間的精美布置，但眼尖媽媽發現床頭掛著的「刺激玩具」，質問：「那是幹嘛用的？」

▲▼美國YouTuber床頭閨房情趣玩具被媽媽發現。（圖／翻攝自Ella IG、Twitter）

▲Ella來自美國加州，是一名網路創作歌手，現在還在讀大學。（圖／翻攝自Ella IG、Twitter）

Ella在Twitter發文分享，對自己木質床架和房間整體布置搭配，感到很滿意。照片可見，整面純白牆壁配上清新森林感家具，感覺非常舒適，但放大床頭卻驚見，兩個銀色「手銬」就這樣掛在床頭。

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▲▼美國YouTuber床頭閨房情趣玩具被媽媽發現。（圖／翻攝自Ella IG、Twitter）

▲媽媽發現床頭手銬，直問：「那是幹嘛的。」（圖／翻攝自Ella IG、Twitter）

媽媽看到照片後，回覆：「非常棒！除了那對手銬，那是用來做什麼的？」Ella解釋說，是朋友拍攝短片的道具，媽媽則回道：「馬上把它拿下來，有夠低俗的。」不少網友看了都紛紛留言：「大家都懂那不是拍片用的」、「妳媽一定知道這個『道具』真正的用途」。Ella這篇貼文已經被轉發超過2萬3千次，她也趁這個機會邀請網友們追蹤自己的頻道和社群媒體，增加曝光度。

▲▼美國YouTuber床頭閨房情趣玩具被媽媽發現。（圖／翻攝自Ella IG、Twitter）

▲兩個銀色手銬就這樣大剌剌掛在床頭。（圖／翻攝自Ella IG、Twitter）

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