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肖戰被粉絲卡在旋轉門！笑容消失　一進電梯「縮角落躲鏡頭」…背影逼哭網

記者李湘文／綜合報導

藝人肖戰是大陸偶像男團「X玖少年團」成員，出道3年，卻直到最近主演電視劇《陳情令》，才瞬間嘗到爆紅滋味，現在去哪裡都有粉絲緊跟。他日前拍完戲回飯店，就因為圍堵的粉絲實在太多，硬生生被卡在旋轉門裡，最後縮在角落躲鏡頭，影片曝光後掀起許多人討論。

▲肖戰被粉絲圍堵，一進電梯就縮在角落躲著。（圖／翻攝自微博／X玖少年團肖戰DAYTOY）

▲▼肖戰主演《陳情令》爆紅。（圖／翻攝自微博／X玖少年團肖戰DAYTOY／WeTV提供）

▲肖戰在《陳情令》呼喊王一博劇中名字高達122次。（圖／WeTV提供）

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粉絲知道肖戰最近在無錫拍攝新電視劇《餘生，請多指教》，便常常蹲守飯店，見到偶像回來就擠上前拍照，卻因為跟得太緊，導致旋轉門卡住，害肖戰和工作人員在裡面無法通行。他好不容易從旋轉門脫困，仍被粉絲團團包圍拍照，最後面無表情地閃進電梯，一進去就縮到角落貼牆，只留下背影給鏡頭。

▲肖戰被粉絲圍堵，一進電梯就縮在角落躲著。（圖／翻攝自微博）

▲肖戰被粉絲堵在旋轉門裡，動彈不得。（圖／翻攝自微博）

▲肖戰被粉絲圍堵，一進電梯就縮在角落躲著。（圖／翻攝自微博）

▲肖戰一進電梯，就縮在角落躲鏡頭。（圖／翻攝自微博）

事實上，肖戰自從爆紅之後，就飽受私生飯困擾，身份證字號、電話號碼等私人資訊都被洩漏，還曾遭人擅自更改航班。這回他又在飯店受到圍堵，影片讓不少粉絲大呼想哭「最後在電梯裡那個背影讓人心疼」、「進電梯後背對著這一幕看了真的好難受」、「這是他第一次背對鏡頭」、「真的喜歡，就給他空間吧」。

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