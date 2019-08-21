泰勒絲穩交喬歐文3年好事近　被爆「9億3千萬」倫敦買房陪男友

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）下週即將就要推全新大碟《Lover》，專輯同名單曲《Lover》一改先前主打流行輕快，浪漫的溫柔曲風和滿滿愛意的歌詞，正是獻給英國演員男友喬歐文（Joe Alwyn）的情詩。泰勒絲更被爆，預計將花費9億3千萬在倫敦置產，只為了多陪伴男友。

▲泰勒絲與喬歐文穩定交往近3年。（圖／達志影像）

泰勒絲情史豐富，但過去談過的戀情都不算長，也常被笑稱是「靠罵前男友寫歌」。不過在結束與英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）的3個月戀情後，泰勒絲改愛在李安作品《比利林恩的中場戰事》演出男主角的英國演員喬歐文，兩人的戀情穩定發展，交往近3年也頻頻傳出好事將近。

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▲泰勒絲新歌《Lover》被視為是獻給男友喬歐文的情詩。（圖／環球提供）

據外媒報導，泰勒絲為了多和男友相處，已經準備在倫敦買下一座房產，預計將花費3000萬美金（約9億3千萬台幣）。消息人士表示：「泰勒絲正在倫敦尋找有兩座廚房的大房子，讓彼此可以『保有隱私和娛樂』。」

▲泰勒絲二月時缺席葛萊美，就是飛到倫敦陪男友參加英國奧斯卡頒獎典禮。（圖／CFP）

兩人雖然談遠距離戀愛，但泰勒絲常常坐私人飛機到倫敦見喬歐文，據悉她擁有三架私人飛機，甚至有自己的「停機庫」。先前參與音樂劇電影《貓》演出的泰勒絲，被眼尖粉絲發現在殺青宴戴上了「JA」的戒指，正是男友姓名的縮寫，甜蜜放閃示愛。

▲泰勒絲把喬歐文的名字縮寫「JA」戴在手上放閃。（圖／翻攝自推特）



此外，二月初泰勒絲放棄出席年度西洋音樂盛事葛萊美獎，也是因為她飛往倫敦，陪伴男友喬歐文參加英國奧斯卡頒獎典禮。不過近來泰勒絲見到男友的機會肯定將變少，目前正為了新專輯四處跑宣傳行程的她，已經確認專輯發行後的首度現場演出也將會出現在月底即將登場的2019 MTV音樂錄影帶大獎。

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