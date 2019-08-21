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快訊／具惠善「我先得憂鬱症」：曾被他深愛的女人成了殭屍！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員具惠善近日指控老公安宰賢外遇，男方沉默4天出面回應，並堅決否認做出對婚姻不忠之事，兩人為了離婚協議金談不攏。沒想到，安宰賢才剛發完文章自爆罹患憂鬱症，具惠善就緊接著發文：「我先得憂鬱症，那間病院是我介紹他去的。」至於她所說安宰賢酒醉狀態與多名女生聯絡，她文內寫著「是我親眼所見、親耳所聽。」夫妻倆各說各話，令外界看得霧煞煞。

▲▼具惠善,安宰賢。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）

▲具惠善、安宰賢為錢反目。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）

安宰賢21日在IG指控已支付了離婚協議金，具惠善卻再要求房子所有權。對此，具惠善接著發文反咬，安所指協議金中的捐款金，是具惠善把辦婚禮的金額全數捐給兒童病院的錢，當時全是由她支付，因此她只是要求男方還來他該付的一半金額，而男方現居的房子裝潢費，也是由她支付。

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具惠善強調，她所收到的錢並不是安宰賢口中所說的「離婚協議金」，而是兩人結婚之間的債務整理。安宰賢IG裡也提到「結婚1年後罹患憂鬱症」，她再度強調：「我所飼養的狗狗去了天堂以後，我先得了憂鬱症，那間精神科醫院是我介紹他去的。」

▲具惠善晚間心痛反駁「曾被他深愛的女人成了殭屍」。（圖／翻攝自IG）

▲具惠善晚間心痛反駁「曾被他深愛的女人成了殭屍」。（圖／翻攝自IG）

具惠善更在IG裡表示，親耳聽到、親眼見到老公在酒醉狀態下與女生通話，雖有人勸阻過夫妻倆，卻還是引起懷疑，成了兩人爭吵的因素，「老公說，生日當天想喝牛肉湯，所以我煮了，但他只喝了1、2口便剩下了，之後卻跑到外面與別人過生日，那個人的心真的離我好遙遠。」

安宰賢漸漸與她疏離，但她還是心繫婆婆，因此還是會去安宰賢媽媽家裡洗衣、煮飯，而安宰賢所指的「闖入家中」，便是她去幫忙打掃時所發生的爭吵，男方向她表示想要在演技上更精進，盼望有個人空間，她准許了，而具惠善也是獲得允許才進入房子，並且她認為「我還是有進去的權利」。

具惠善向安宰賢要求的房子權狀，是兩人在還沒正式分居時，她便自己一個人孤單地生活在那裡的房子，男方也答應她：「如果離婚了，那就給龍仁房子。」她心痛地自問自答，「我知道了，從那時候開始，你就唱著離婚的歌，我問他，我到底做錯什麼了？丈夫說我不性感，因為有著不性感的乳頭所以想要離婚。」兩人生活的期間，她成了幽靈，語尾寫下「那個曾經被他（安宰賢）深愛的女人成了殭屍」。

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