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A.R.M.Y沒得休息！BTS「確定推新遊戲」　《花樣年華》背景預告影片曝光

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）首款互動式劇情手機遊戲《BTS WORLD》正式上線，讓全世界粉絲們陷入「當經紀人」的瘋狂中。先前《ETtoday星光雲》專訪遊戲公司「網石棒辣椒」總經理林大鈞，就曾獨家報導將有另一款BTS相關遊戲誕生，如今概念預告影片也正式推出。

▲▼防彈少年團（BTS）新遊戲預告上線。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

▲防彈少年團「新遊戲」概念預告上線。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

防彈少年團雖然正在放長假中，但釋出的新消息不斷，「A.R.M.Y」們顯然沒有跟著放假。經紀公司21日在推出名稱尚未公佈的「新遊戲」概念預告，影片以影片及動畫呈現，預計將是以防彈少年團的「花樣年華」系列故事為背景。

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▲▼防彈少年團（BTS）新遊戲預告上線。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

▲防彈少年團「新遊戲」，將以「花樣年華」故事為背景。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

事實上，《花樣年華》系列MV中，建構出的BU（BTS Universe）一直是粉絲關注與討論的焦點，而這不是第一次由「花樣年華」推出衍生性商品，過去就曾改編成為網路漫畫《花樣年華 Pt.0 》。故事背景時間設定為7位成員分道揚鑣的兩年後，以JIN與朋友重新聯繫為契機，展開這段青春序曲，一段血汗淚交織的年少輕狂故事。

▲▼防彈少年團（BTS）新遊戲預告上線。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

▲防彈少年團「新遊戲」概念預告上線。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

防彈少年團經紀公司BigHit娛樂，21日也召開記者會，發表音樂產業創新藍圖，也透露將在2020下半年推出以防彈少年團的世界觀為基礎製作的連續劇。至於「新遊戲」進度，遊戲公司「網石棒辣椒」對《ETtoday星光雲》回應：「目前暫時還無法透露相關細節，請玩家們拭目以待。」

▲▼防彈少年團（BTS）新遊戲預告上線。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

▲防彈少年團「新遊戲」概念預告上線。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

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防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM, BTS WORLD

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