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男星長達1年零收入！　「不配睡床」崩潰把沙發睡凹

▲▼張遠自選秀節目《快樂男聲》出道。（圖／杰思國際娛樂提供）

▲張遠自選秀節目《快樂男聲》出道。（圖／杰思國際娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

自選秀節目《快樂男聲》出身的張遠，出道12年推出單曲《落魄》，唱出失戀男人內心糾結痛苦心聲，雙子座的張遠，面對愛情自有一套哲理，他說：「愛情是說不清楚、也不能看得太清楚，凡事看的太清，感情勢必早盡。」

張遠坦言幾年前也曾遇到落魄低潮期，他說：「我有一段時間工作上找不到重心，事業上也是起起落落浮浮沉沉，沒看到起色，有一年多的時間沒有工作，在家裡選擇不睡床上而睡在沙發上，而且還被我睡到凹陷！因為那時候覺得自己不配去睡大床，覺得自己太不好。」還說：「雖然生活上沒有落魄到吃不起飯，但是精神層面每況愈下，自尊心心理打擊及摧殘。」

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▲▼張遠和偶像張信哲。（圖／杰思國際娛樂提供）

▲張遠和偶像張信哲。（圖／杰思國際娛樂提供）

張遠上節目宣傳單曲遇到自己的音樂啟蒙張信哲，絲毫不掩飾自己對偶像愛意的他除了感謝在張信哲身上學到「老二哲學」外，更對張信哲的每張專輯倒背如流、如數家珍，讓張信哲笑說：「記得比我還清楚！」最近勤跑宣傳的他，特別參加《合唱吧300》錄影，在節目上還和張信哲同台獻唱，讓張遠開心不已。

提到張信哲，張遠形容就有如「愛如潮水、滔滔不絕」般興奮，從國中開始就聽張信哲的歌，已經喜歡他22年，出道以來第一次有機會碰到、還能同台合唱張信哲經典的串燒組曲，讓他感覺就像碰到心愛的人一樣。

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