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專訪／蔡允潔腳掌骨頭斷裂！暫時消失2個月療傷　她爆憂鬱：我不被需要

記者林彥君／專訪

蔡允潔（蔡小潔）是談話性節目及遊戲節目的常客，不過她近期鮮少上節目，蔡小潔向《ETtoday星光雲》透露，在2個月前因玩遊戲沒注意施力，不小心下壓到腳掌，導致左腳掌的骨頭斷裂，目前腳掌到腳踝間有一塊鋼板固定，需要定期回診復健及休養。

▲▼蔡小潔 。（圖／蔡小潔提供）

▲蔡小潔近期熱衷游泳 。（圖／蔡小潔提供）

蔡小潔透露，不希望讓大家擔心，所以才未將受傷的事和太多人說，因為最近有粉絲發現她沒在螢光幕前私訊關心，她才說出原因。蔡小潔心思細膩，在休養的期間不免想東想西，常冒出負面想法：「我好像沒有被需要，在這個圈子我好像可有可無，已經出道8年了，這種感覺一直浮現，覺得好可怕。」

▲▼ 蔡小潔腳傷。（圖／蔡小潔提供）

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▲蔡小潔腳受傷開刀住院。（圖／蔡小潔提供）

蔡小潔從2011年出道至今，是許多綜藝節目的常客，她會看每集節目中自己的表現及大家的評價，即使負面留言都會讀完，天天以淚洗面。期間她不斷摸索要用怎樣的風格讓人喜歡，「我想逗人笑，帶來歡樂，但因為女丑形象引來負面評價，若是以文靜樣貌上節目，又覺得那不像我，常有自我否定的感覺。」

▲▼蔡小潔 。（圖／蔡小潔提供）

▲蔡小潔靠游泳讓自己放鬆 。（圖／蔡小潔提供）

她難過地說，因為大家對她有丑角的印象太深，連參與公益活動都被主辦單位拒絕，讓她非常挫折。蔡小潔近2年勤上正音班和戲劇課充實自己，希望從學習中找到真正的自我。因腳傷無法做激烈運動，蔡小潔近期熱衷游泳，靠到泳池練習潛水沉靜心靈，蔡小潔說：「人生茫然，在水裡找平靜，也希望學會潛水到海裡撿垃圾，維護環境，其實我會游泳，但一直不會換氣！」

▲▼蔡小潔 。（圖／蔡小潔提供）

▲蔡小潔上課練習潛水 。（圖／蔡小潔提供）

至於游泳的穿著如何？蔡小潔穿上亮黃色比基尼，大方展現好身材，馬上被粉絲認出，還有人熱心地教她正確的游泳姿勢。曾聽到有位中年大叔在一旁竊竊私語，一直向旁人說想找她拍照，因為聲音有點大聲，讓蔡小潔當下不知道要不要回應，超級不好意思。

▲▼蔡小潔。（圖／翻攝自蔡小潔臉書）

▲蔡小潔是綜藝節目的常客。（圖／翻攝自蔡小潔臉書）

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