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Red Velvet專輯小卡「這張」抽到直接哭出來　網笑翻：Irene走自己的路

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團Red Velvet近日發行第七張迷你專輯《The ReVe Festival: Day 2》，雖然因服裝抄襲事件有些許負面聲音，但整體上她們依然走最熟悉的青春風格，還是獲得不少好評。而專輯中附贈的「小卡」，更是在網路上引起討論。

▲▼Irene專輯小卡。（圖／翻攝自推特）

▲Red Velvet隊長Irene。（圖／翻攝自推特）

不少KPOP歌手為增加粉絲拆封時的驚喜，都會在專輯中附贈成員的隨機小卡，讓歌迷們搜集。這些照片不外乎是成員們的獨照或是自拍照，不過Red Velvet卻出現一張引起熱烈討論的「黑影照」。成員Irene挑選了一張拍攝自己影子的照片，讓抽到的粉絲驚喜又爆笑。

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▲▼Irene專輯小卡。（圖／翻攝自推特）

▲Irene拿出「黑影照」製作成專輯附贈的小卡。（圖／翻攝自推特）

Red Velvet這回每名成員有3張，共有15張。成員們幾乎都拿出自己的自拍美照，然而Irene卻拿出了一張「黑影照」，讓粉絲笑說：「白菜（Irene的綽號）真的走自己的路！」、「抽到這張可能哭出來。」但也有人覺得很特別，「反而會想要這張卡耶！」

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