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巧遇曾之喬0遮掩吃飯！路人驚：原來妳也吃路邊攤？　她親民甜答被讚爆

記者李湘文／綜合報導

藝人曾之喬出道17年，跨足戲劇、唱片各領域，是許多台灣觀眾都熟悉的面孔。不過，她笑說「常常忘記自己是藝人」，出門也不太會遮掩，有一次在路邊攤吃飯被路人認出，對方還興奮道：「原來女明星也會吃路邊攤喔？」

▲曾之喬吃路邊攤被路人巧遇。（圖／翻攝自臉書／曾之喬）

▲曾之喬平時個性大喇喇。（圖／翻攝自臉書／曾之喬）

曾之喬透露，平時出門常常懶得戴帽子、口罩，「這有好也有不好，好處是肩膀上沒有那麼多的包袱，所以生活比較輕盈些。」不過，她因為個性太大喇喇、沒什麼危機意識，有時候反而成為壞處，不懂得保護自己，「我也有在檢討。」

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▲曾之喬吃路邊攤被路人巧遇。（圖／翻攝自臉書／曾之喬）

▲曾之喬曾經吃路邊攤被認出，路人問「原來女明星也會吃路邊攤」。（圖／翻攝自臉書／曾之喬）

有一回，曾之喬在路邊攤吃飯，被路人興奮打招呼「原來女明星也會吃路邊攤喔」，粗線條的她邊吃邊回：「蛤？什麼星？」連對方說什麼都沒聽懂。但她認為，其實藝人就是人，「若你在路上看到了我，當然也可以跟我打招呼，只要我們彼此尊重將心比心，我們本來就是一樣的。」

▲曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／曾之喬）

▲粉絲讚曾之喬親民。（圖／翻攝自Instagram／曾之喬）

曾之喬21日在臉書發文，表達對「明星吃路邊攤」的看法後，立刻引起粉絲熱烈迴響。許多人都讚「喬喬真的超親民」、「說得太好了，藝人也是人，只要互相尊重就好」、「就是喜歡這樣不做作，大喇喇的妳」；也有人笑說，希望以後走在路上，也能有機會巧遇喬喬。

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