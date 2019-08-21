不只《101》！警方爆《偶像學校》票數也作假　網心疼：「她」是最大苦主

記者劉宛欣／綜合報導

南韓選秀節目《PRODUCE X 101》於7月選出最終出道11人組成團體X1，節目播畢後卻遭眼尖粉絲發現票數疑似作假，目前全案交由警方調查中。怎料調查途中，竟發現同樣由Mnet製作的偶像選秀節目《偶像學校》，也有操控票數的情況。

▲《偶像學校》也爆出票數作假。（圖／翻攝自《偶像學校》Facebook）

警方在立案調查之後，曾發現不只是今年剛播畢的《PRODUCE X 101》，前作《PRODUCE 101》、《PRODUCE 101》第2季、《PRODUCE 48》也都有票數作假嫌疑，引起一陣譁然，不料在追加調查的過程中，意外也掌握了於2017年播出的《偶像學校》的票數作假狀況，隨著爭議不斷地擴大，不單影響到Mnet，甚至可能影響到韓國所有選秀節目的公信力。對此Mnet相關人員表示「事實難以確認」，未多加說明。

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▲《偶像學校》參賽者李海印。（圖／翻攝自《偶像學校》Facebook）

事實上在《偶像學校》播映時，參賽者李海印的粉絲就曾因票數異常提出質疑，當時提供了相關截圖，表示收到了超過5000個投票認證，節目中顯示的票數卻只有2700多票，差異之大令粉絲無法接受，最後則因沒有其他確切的證據而作罷。

李海印在《偶像學校》播映當時，就因曾參加過《PRODUCE 101》而擁有超高人氣，話題性名列前茅，可惜止步於11名，無緣成為出道組fromis_9的一員。對此網友紛紛表示「當時就覺得李海印的票一定有被黑掉」、「需要給李海印補償吧？當時人氣根本是第一，就這樣被黑掉，太無言」、「毀掉別人的夢想」。