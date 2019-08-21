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快訊／安宰賢打破沉默發聲！　3週前協議離婚：我很愛具惠善、尊重她

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員具惠善18日深夜在Instagram沉痛曝光婚變，指責老公安宰賢因倦怠期變心，21日更加碼指控男方醉酒狀態時，竟與多名女性有聯繫，令她承受巨大的心理壓力。對此，安宰賢搞失蹤4天以來，終於在21日晚間7點半左右打破沉默，「我很愛具惠善、尊重她，所以結婚了。」他表示，兩人早在7月30日協議離婚，這3年雖然很幸福，但同時承受著艱辛。

►►延伸閱讀）安宰賢結婚1年罹憂鬱症！　具惠善扯謊、失控闖進家：我很害怕

▲安宰賢首發文。（圖／翻攝自韓網／安宰賢IG）

▲安宰賢首發文。（圖／翻攝自韓網／安宰賢IG）

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安宰賢21日發文，他認為婚姻是兩人間的私事，因此不打算對外公開，但20日遭指控酒醉狀態與多名女性聯繫，令他忍無可忍，決定出面解釋一切。他坦言，結婚3年來，雖然過得很幸福，但同時承受著艱辛，「結婚後的1年4個月內，我接受了精神科的治療，並服用抗憂鬱的藥物，結婚以來，我盡全力做好丈夫的義務，從沒做過任何丟臉的事。」

▲▼快訊／安宰賢打破沉默發聲！　3週前協議離婚：我很愛具惠善、尊重她。（圖／翻攝自安宰賢IG）

▲安宰賢打破沉默發聲，3週前協議離婚。（圖／翻攝自安宰賢IG）

安宰賢透露，當他看見具惠善發文表示「想要守護家庭」，他與女方進行了長時間的通話，但兩人達成的協議卻被扭曲，令他對於婚姻正式失去信心，「看著她持續說著被扭曲的故事，我再也沒有自信與她繼續維持婚姻生活。」

聲明尾段，他向經紀公司、節目組等遭受牽連的人道歉，「抱歉到很想死，我沒臉見你們，現在真的只有對不起的心。」文內，他同時向老婆（具惠善）表達歉意，但字句堅決表示「我無法理解妳，全都是因為我的不足才造成的事，對不起。」

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