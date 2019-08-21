ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

特稿／漫威損失第3個英雄！索尼股價下跌《蜘蛛人3》消失6大關鍵劇情「真正輸家是觀眾」

文／洪文

一大早，「迪士尼、索尼驚傳談判破裂，導致蜘蛛人退出漫威電影宇宙」消息傳出來，同事把我從睡夢中叫醒，一看立刻嚇醒。明明蜘蛛人在《復仇者聯盟4》之後，看起來似乎捧為一線明星角色，這個訊息來得突然，傳聞中指出迪士尼、索尼分帳談不攏，網友一面砲轟索尼，可是錯誤全在索尼嗎？倒不盡然，在商言商，目前肯定符合兩方損益的最佳方式，真正輸家其實仍是觀眾我們。

▲▼ 《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／取自IMDb）

▲《蜘蛛人：離家日》全球票房11.09億美金，成為索尼影史最賣座電影。（圖／索尼影業提供）

請繼續往下閱讀...

消息傳開來之後，身為迪士尼、索尼合作誕生的第3代「蜘蛛人」湯姆霍蘭德首當其衝，他的Instagram立刻遭到灌爆，甚至網友發動#SaveSpiderman、#BoycottSony 抵制索尼影業。夾在兩者中間的他有多無奈？曾經參與《美國隊長3》、《復仇者聯盟3》、《復仇者聯盟4》 肯定跟許多英雄們有了深厚的感情，然而他也無能為力，只能用一張眉頭深鎖的照片表達現在的心情。

▲▼蜘蛛人驚爆退出MCU，湯姆霍蘭德首度發聲。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

▲蜘蛛人驚爆退出MCU，湯姆霍蘭德首度發聲，眉頭深鎖。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德已在5部漫威電影演出，許多網友當然無法相信這是事實。直到索尼影業出面證實《蜘蛛人》下一部電影，將不再由漫威總裁凱文費吉擔任製作人，網友才真正徹底心碎。不過，聲明說得曖昧，只有承認《蜘蛛人3》製作人不是凱文費吉，並沒有確認蜘蛛人退出漫威電影宇宙，更把責任推給迪士尼做的決定，「我們希望未來這個決定會改變！」暗藏兩方未來談判空間。

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自網路）

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德恐怕未來無法出現在MCU。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照

為何索尼影業急著發出聲明？或許跟股價下跌有關。早上消息傳出之後，索尼股價下跌0.060，最低價格為每股55.66美元。雖然不是什麼巨大損失，不過意味著外界對於迪士尼、索尼之間的分歧並不滿意。其實索尼影業並沒有錯，畢竟版權就在自己手中，如果迪士尼真的要求出資各半、分潤各半，而非迪士尼過往只能抽取5％票房以及周邊商品利潤，索尼當然要維護自己的最大獲利來源。

▲▼索尼股價下跌。（圖／翻攝自Yahoo金融）

▲索尼股價下跌。（圖／翻攝自Yahoo金融）

在商言商，或許不合作才是符合迪士尼、索尼的最大利益。索尼聲明當中，不免酸一下迪士尼現在收回了福斯版權之後，漫威總裁凱文費吉沒有時間經營不是自己版權的項目。的確，上一次公布的第4階段片單，2年內塞滿全新開發的英雄以及續集電影，未來還將處理《X戰警》、《驚奇4超人》等片，《蜘蛛人：離家日》票房開出佳績，索尼當然無法等那麼久才見到續集。

▲▼鋼鐵蜘蛛裝。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）

▲「鋼鐵蜘蛛裝」無法出現在下一部《蜘蛛人》。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）

無論如何，觀眾始終是最後真正的輸家。《蜘蛛人3》脫離漫威電影宇宙之後，過去鋪陳的6大關鍵劇情消失，包括不能再提到跟鋼鐵人的關係，連身上的「鋼鐵蜘蛛裝」也不能再穿，還有梅嬸與快樂霍根感情將中斷、尼克福瑞再也不能搗亂他的暑假，當然他也永遠不會知道尼克福瑞是史克魯爾人假扮的，未來MCU發生如同「彈指事件」這類影響全球的事件，蜘蛛人更要假裝沒發生過。

▲▼《蜘蛛人：離家日》全台票房1.85億。（圖／索尼影業提供）

▲尼克福瑞確定不會出現在《蜘蛛人3》，兩人合體恐怕成為追憶。（圖／索尼影業提供）

我們才在《復仇者聯盟4：終局之戰》失去鋼鐵人、美國隊長兩大英雄（黑寡婦還有1部個人電影即將推出），蜘蛛人可能成為第3位離開漫威電影宇宙的英雄，不僅未來的漫威電影看不見他的身影，更遑論我們一直期待他可以跟死侍世紀合體，就連好不容易出現的《號角日報》總編輯J喬納詹森或是反派角色「邪惡六人組」、猛毒，現在等於全部無法再與任何漫威電影宇宙的英雄互動。

▲▼蜘蛛人、猛毒合體破局。（圖／翻攝自網路）

▲蜘蛛人、猛毒未來有機會合體。（圖／索尼影業提供）

現在唯一期望的就是「蜘蛛人」湯姆霍蘭德留在漫威電影宇宙，如同環球影業版權之下的「浩克」角色存在的方式—漫威工作室無法拍攝個人電影，然而浩克可以出現在電影當中。我們更期盼重新掌握「蜘蛛人」版權的索尼影業，可以帶給觀眾更多驚喜，未來「猛毒、蜘蛛人合體」、真人版「黑人蜘蛛人」邁爾斯的誕生都有機會可以實現，當然最希望迪士尼、索尼重新啟動談判，兩方繼續合作下去。

►►快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

►►快訊／索尼聲明證實《蜘蛛人3》與漫威無關！首曝「分家原因」：我們很失望  

---
●作者洪文，曾任職影展、獨立片商以及隨片宣傳，現為《ETtoday星光雲》娛樂中心電影線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

推薦閱讀

快訊／索尼聲明證實《蜘蛛人3》與漫威無關！首曝「分家原因」：我們很失望

快訊／索尼聲明證實《蜘蛛人3》與漫威無關！首曝「分家原因」：我們很失望

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德首發聲「眉頭深鎖」　百萬人蓋樓淚崩：我們會想你

【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德首發聲「眉頭深鎖」　百萬人蓋樓淚崩：我們會想你

【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德IG遭灌爆！2大影響「切割鋼鐵人」網崩潰：別離開

【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德IG遭灌爆！2大影響「切割鋼鐵人」網崩潰：別離開

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

安宰賢「找3女陪吃」開趴照被挖出！　生日前1天狠拋具惠善狂歡…網看照全怒

安宰賢「找3女陪吃」開趴照被挖出！　生日前1天狠拋具惠善狂歡…網看照全怒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

安宰賢「找3女陪吃」開趴照被挖出！　生日前1天狠拋具惠善狂歡…網看照全怒

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漫威, 索尼, 蜘蛛人, 湯姆霍蘭德

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Red Velvet新專輯服裝爆抄襲！　設計師PO文控訴：真的很難過
  2. 謝忻丟《大集合》主持棒！被女星「代替錄影」吐心聲：麻煩了
  3. 特稿／漫威損失第3個英雄！索尼股價下跌《蜘蛛人3》消失6大關鍵劇情「真正輸家是觀眾」
  4. 容祖兒莫名被鎖廁所　邀「三人天團」助陣...嘉賓紀錄再＋1
  5. 王思佳老公要她陪葬！　上網找「加大版雙人棺材」：要手牽手永遠睡一起
  6. 超模巴黎試鏡狂被打槍！半夜突醒來「感覺溫暖」遇守護靈
  7. 特／翔忻戀回不去　謝忻丟工作哭認做錯事：不奢求原諒！
  8. 曾沛慈掀男友衣服...頭蹭他肚皮取暖　羞爆：我媽可能會殺我！
  9. 獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉
  10. SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366