特稿／漫威損失第3個英雄！索尼股價下跌《蜘蛛人3》消失6大關鍵劇情「真正輸家是觀眾」

文／洪文

一大早，「迪士尼、索尼驚傳談判破裂，導致蜘蛛人退出漫威電影宇宙」消息傳出來，同事把我從睡夢中叫醒，一看立刻嚇醒。明明蜘蛛人在《復仇者聯盟4》之後，看起來似乎捧為一線明星角色，這個訊息來得突然，傳聞中指出迪士尼、索尼分帳談不攏，網友一面砲轟索尼，可是錯誤全在索尼嗎？倒不盡然，在商言商，目前肯定符合兩方損益的最佳方式，真正輸家其實仍是觀眾我們。

▲《蜘蛛人：離家日》全球票房11.09億美金，成為索尼影史最賣座電影。（圖／索尼影業提供）

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消息傳開來之後，身為迪士尼、索尼合作誕生的第3代「蜘蛛人」湯姆霍蘭德首當其衝，他的Instagram立刻遭到灌爆，甚至網友發動#SaveSpiderman、#BoycottSony 抵制索尼影業。夾在兩者中間的他有多無奈？曾經參與《美國隊長3》、《復仇者聯盟3》、《復仇者聯盟4》 肯定跟許多英雄們有了深厚的感情，然而他也無能為力，只能用一張眉頭深鎖的照片表達現在的心情。

▲蜘蛛人驚爆退出MCU，湯姆霍蘭德首度發聲，眉頭深鎖。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）



「蜘蛛人」湯姆霍蘭德已在5部漫威電影演出，許多網友當然無法相信這是事實。直到索尼影業出面證實《蜘蛛人》下一部電影，將不再由漫威總裁凱文費吉擔任製作人，網友才真正徹底心碎。不過，聲明說得曖昧，只有承認《蜘蛛人3》製作人不是凱文費吉，並沒有確認蜘蛛人退出漫威電影宇宙，更把責任推給迪士尼做的決定，「我們希望未來這個決定會改變！」暗藏兩方未來談判空間。

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德恐怕未來無法出現在MCU。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）

為何索尼影業急著發出聲明？或許跟股價下跌有關。早上消息傳出之後，索尼股價下跌0.060，最低價格為每股55.66美元。雖然不是什麼巨大損失，不過意味著外界對於迪士尼、索尼之間的分歧並不滿意。其實索尼影業並沒有錯，畢竟版權就在自己手中，如果迪士尼真的要求出資各半、分潤各半，而非迪士尼過往只能抽取5％票房以及周邊商品利潤，索尼當然要維護自己的最大獲利來源。

▲索尼股價下跌。（圖／翻攝自Yahoo金融）



在商言商，或許不合作才是符合迪士尼、索尼的最大利益。索尼聲明當中，不免酸一下迪士尼現在收回了福斯版權之後，漫威總裁凱文費吉沒有時間經營不是自己版權的項目。的確，上一次公布的第4階段片單，2年內塞滿全新開發的英雄以及續集電影，未來還將處理《X戰警》、《驚奇4超人》等片，《蜘蛛人：離家日》票房開出佳績，索尼當然無法等那麼久才見到續集。

▲「鋼鐵蜘蛛裝」無法出現在下一部《蜘蛛人》。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）

無論如何，觀眾始終是最後真正的輸家。《蜘蛛人3》脫離漫威電影宇宙之後，過去鋪陳的6大關鍵劇情消失，包括不能再提到跟鋼鐵人的關係，連身上的「鋼鐵蜘蛛裝」也不能再穿，還有梅嬸與快樂霍根感情將中斷、尼克福瑞再也不能搗亂他的暑假，當然他也永遠不會知道尼克福瑞是史克魯爾人假扮的，未來MCU發生如同「彈指事件」這類影響全球的事件，蜘蛛人更要假裝沒發生過。

▲尼克福瑞確定不會出現在《蜘蛛人3》，兩人合體恐怕成為追憶。（圖／索尼影業提供）



我們才在《復仇者聯盟4：終局之戰》失去鋼鐵人、美國隊長兩大英雄（黑寡婦還有1部個人電影即將推出），蜘蛛人可能成為第3位離開漫威電影宇宙的英雄，不僅未來的漫威電影看不見他的身影，更遑論我們一直期待他可以跟死侍世紀合體，就連好不容易出現的《號角日報》總編輯J喬納詹森或是反派角色「邪惡六人組」、猛毒，現在等於全部無法再與任何漫威電影宇宙的英雄互動。

▲蜘蛛人、猛毒未來有機會合體。（圖／索尼影業提供）



現在唯一期望的就是「蜘蛛人」湯姆霍蘭德留在漫威電影宇宙，如同環球影業版權之下的「浩克」角色存在的方式—漫威工作室無法拍攝個人電影，然而浩克可以出現在電影當中。我們更期盼重新掌握「蜘蛛人」版權的索尼影業，可以帶給觀眾更多驚喜，未來「猛毒、蜘蛛人合體」、真人版「黑人蜘蛛人」邁爾斯的誕生都有機會可以實現，當然最希望迪士尼、索尼重新啟動談判，兩方繼續合作下去。

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●作者洪文，曾任職影展、獨立片商以及隨片宣傳，現為《ETtoday星光雲》娛樂中心電影線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net