特／翔忻戀回不去　謝忻丟工作哭認做錯事：不奢求原諒！

記者蕭雅玲／台北報導

謝忻六月中爆出與阿翔不倫戀後，神隱70天終於今（21日）首度現身會見媒體，身形明顯消瘦的她，認自己做錯事，願意坦然面對一切，卻也因不倫戀丟了工作，確定出局《綜藝大集合》主持團隊，她哽咽淚說：「我做錯了事，會勇於承擔，不奢求原諒與諒解，我就是做錯了！」

▲謝忻神隱70天現身媒體茶敘。（圖／記者張一中攝）

謝忻在2007年加入《綜藝大集合》團隊，與胡瓜一起主持12年，是胡瓜身邊的得意搭檔，卻因爆出翔忻戀，退出節目主持，她表示：「尊重公司的決定！」如今落得感情、工作都沒了，身邊友人與工作人員也深感不捨。

請繼續往下閱讀...

當年她從英國讀完書回台，2006年黃義雄把她簽為旗下藝人，並安排她在胡瓜身邊一起主持外景節目，每次出外景不是在大太陽底下工作，就是得飽受風吹雨打，工作人員都未曾聽她喊過累，敬業程度在圈內是大家有目共睹，最後卻因翔忻戀而無法再回去《大集合》。

▲謝忻現身媒體茶敘90度鞠躬向社會大眾道歉。（圖／記者張一中攝）

據工作人員表示，謝忻個性樂觀、活潑，每次在錄影現場都會跟大家打成一片外，也很照顧新人，不管在《大集合》錄影，或上通告遇到新人，她都會很熱心幫忙，有一次她去錄製《天才衝衝衝》節目，一旁的郭忠祐看到媒體竟緊張到說不出話，謝忻見狀便上前提點，並要他放輕鬆，就可以看得出來謝忻是個很會照顧新人的藝人。

如今不倫戀丟了工作，經紀公司與電視台以「外景耗費體力，女藝人比較吃虧為由，讓阿翔留在節目」，對謝忻來講無疑是個重擊。記者會上謝忻再三為自己犯的錯感到虧欠與愧疚，在事件發生後，她曾跟工作人員說過「被懲罰是應該，她也願意面對！」

▲謝忻、胡瓜、阿翔同台畫面已不再見。（圖／攝影中心攝）

據悉，謝忻主持《大集合》月領約12萬的酬勞，其實不是為了錢，主要是想讓長輩們開心，如今丟了工作，正如同她在記者會上哭訴說著：「心裡是滿難過的，它《大集合》其實是我的根，是培養我的地方，我尊重公司這樣子的決定，這樣子的安排很合理，我接受，畢竟我是做錯事的人，我沒有辦法辯駁。」