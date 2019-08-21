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SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流帝王」Super Junior成軍14年以來，從吵吵鬧鬧的紛爭裡磨練出革命情感，其中最有名的事件「仁川大戰」，金希澈時常在節目上談起與隊長利特大吵的故事，他20日再度於節目《tell me》談起此事，還爆料當初連粉絲都發現不對勁推測「他們吵架了」。

▲金希澈20日在節目上重提當年與利特動手揮拳的「仁川大戰」始末。（圖／翻攝自JTBC）

▲金希澈20日在節目上重提當年與利特動手揮拳的「仁川大戰」始末。（圖／翻攝自JTBC）

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金希澈與利特間曾在2010年發生爆發「仁川大戰」，當天SJ在仁川有演出，兩人卻吵到互揮拳頭、抓著彼此的衣領，金希澈20日再度於節目《tell me》重提細節，當時利特揮他一拳後，他原本要打回去，對方卻哭著喊：「你知道我這樣的心情嗎？」尷尬的是，他們架還沒吵完，必須硬著頭皮上台演出《美人呀》，因此產生了世紀罕見的畫面，金希澈與利特背對背演唱，兩人卻冷漠零互動。

▲▼ SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁（圖／翻攝自JTBC）

▲金希澈、利特當年吵完架，上台演出幾乎零互動。（圖／翻攝自韓網）

▲金希澈激動到站起來重演當年的現場。（圖／翻攝自JTBC）

▲金希澈激動到站起來重演當年的現場。（圖／翻攝自JTBC）

金希澈與利特當時尷尬的氛圍，連台下歌迷都感覺得到，他爆笑自爆，歌迷就有開始傳言「他們吵架了」，他坦言，偶像間如果吵架，粉絲都會知道，「仁川大戰」堪稱是SJ成軍以來吵最兇的一次。

▲Ravi跟Leo也有吵過架。（圖／翻攝自JTBC）

▲Ravi跟Leo也有吵過架。（圖／翻攝自JTBC）

節目當天也是嘉賓之一的Ravi便自爆，他也曾與VIXX Leo吵過架，但兩人不是以互揮拳頭的方式，而是言語攻擊，Leo激動地罵：「你以後還能見我嗎？」他也衝動地回罵：「怎麼可能不見，合約又還沒結束！」吵架間還保有理性，笑翻所有人。

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