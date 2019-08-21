妙麗的「初戀」其實是跩哥馬份！　艾瑪華森合體湯姆費頓⋯CP粉哭了

記者蕭采薇／綜合報導

由同名小說改編的《哈利波特》系列電影捧紅了大批童星，包括飾演妙麗格蘭傑的艾瑪華森（Emma Watson），如今已是炙手可熱、眾人心中才貌雙全的女神。她曾透露，在拍攝《哈利波特》的期間，曾經喜歡過飾演跩哥馬份的湯姆費頓（Tom Felton），兩人近日也意外再度合體。

▲艾瑪華森和湯姆費頓同框，向他學彈吉他。（圖／翻攝自湯姆費頓IG）

湯姆費頓是童星出身，以電影《哈利波特》中的「跩哥馬份」一角走紅，同時他也是一名創作歌手。他近日在IG貼上與艾瑪華森的合照，畫面中他教對方彈吉他，還稱讚艾瑪華森「學習力超強」。此外湯姆費頓也放在一張在沙灘的獨照，但透露是由艾瑪華森拍攝，並表示：「女生果然更擅長拍照。」

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▲湯姆費頓這張照片是艾瑪華森所拍。（圖／翻攝自湯姆費頓IG）

一連兩張照片，讓過去不少「跩妙CP」浮出水面，哭喊：「沒想到電影結束八年了，還有糖可以吃。」事實上，艾瑪華森也曾透露，在拍攝《哈利波特》第二集電影時曾經暗戀過湯姆費頓，而這也是她這輩子第一次對男生動心。只是湯姆費頓一直當她是妹妹，現在兩人是很好的朋友，還會拿這件事出來開玩笑。

▲艾瑪華森曾透露過去暗戀過湯姆費頓，也是她這輩子第一次對男生動心。（圖／翻攝自艾瑪華森推特）