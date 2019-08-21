王思佳老公要她陪葬！　上網找「加大版雙人棺材」：要手牽手永遠睡一起

記者阮巧雯／綜合報導

藝人王思佳身材姣好、打扮火辣，2016年與老公Joe結婚，常常在節目上分享兩人甜蜜夫妻生活。她近日再自爆，愛妻成癡的老公，居然要她一起陪葬！

▲▼王思佳和老公2016年結婚。（圖／翻攝自IG／pinksophia0818）

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王思佳在節目《媽媽好神》透露，老公有一天打開網頁，看了一個「加大版queen size（雙人床加寬）棺材」，開心說道兩人往生後可以「手牽手」在裡面，表示想要「永遠睡一起」。王思佳以為老公是開玩笑，直到他拿出特地上網找的雙人棺材，才驚覺老公一直以來都是認真的。

▲王思佳說老公特地上網找「加大版棺材」，要「永遠睡一起」。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

王思佳還說老公超黏人，每晚身邊一定要有她「陪睡」，才睡得著，她因為跟老公作息時間不同，都會等老公睡著後，起身做自己的事。就有一次她等老公睡著了，跑去客廳看電視，突然聽到老公大叫：「妳在哪裡！」她表示在外面看電視，老公認真說道：「妳不可以離開這張床，我現在要睡覺，妳可以在裡面看。」超黏人行為讓現場已經當媽的來賓聽了都笑說：「跟哄我小孩睡覺一樣。」

▲▼王思佳如果不「陪睡」，老公會睡不著。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）