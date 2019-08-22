贈票／全球影史驚悚片霸主《牠 第二章》小丑再次甦醒！

娛樂中心／綜合報導

《牠 第二章》故事接續在橫掃全球七億美金票房的首集之後，在「魯蛇俱樂部」的成員們各奔東西離開家鄉前，曾一起立下血誓，待27年後「牠」再次作亂，他們會再一起回到德瑞鎮對抗並徹底消滅惡靈！



▲《牠 第二章》9月5日正式上映。（圖／華納兄弟提供）

「魯蛇俱樂部」這次一點也不魯，長大後的小女孩貝芙莉找來影后潔西卡·雀絲坦，成人版小男孩則找來當紅的詹姆斯·麥艾維等成員，一起面對童年揮之不去的小丑夢靨！

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▲▼《牠 第二章》劇照。（圖／華納兄弟提供）





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