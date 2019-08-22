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贈票／全球影史驚悚片霸主《牠 第二章》小丑再次甦醒！

娛樂中心／綜合報導

《牠 第二章》故事接續在橫掃全球七億美金票房的首集之後，在「魯蛇俱樂部」的成員們各奔東西離開家鄉前，曾一起立下血誓，待27年後「牠」再次作亂，他們會再一起回到德瑞鎮對抗並徹底消滅惡靈！

▲▼《牠 第二章》封面。（圖／華納兄弟提供）
▲《牠 第二章》9月5日正式上映。（圖／華納兄弟提供）

「魯蛇俱樂部」這次一點也不魯，長大後的小女孩貝芙莉找來影后潔西卡·雀絲坦，成人版小男孩則找來當紅的詹姆斯·麥艾維等成員，一起面對童年揮之不去的小丑夢靨！

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▲▼《牠 第二章》封面。（圖／華納兄弟提供）

▲▼《牠 第二章》劇照。（圖／華納兄弟提供）
 ▲▼《牠 第二章》封面。（圖／華納兄弟提供）


==== 參加活動！送你搶先看《牠 第二章》====

◎活動時間：8/22(四)至8/26(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你童年記憶裡最害怕的角色

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓


◎得獎獎項：《牠 第二章》特映票一組(2張)
使用時間/地點：

【台北場】 
9/3(二)19:00 台北欣欣秀泰影城

【台中場】
9/3(二)19:00 台中站前秀泰影城

【高雄場】
9/4(三)19:00 高雄喜滿客影城

◎得獎公布：8/26（一）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於8/28(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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