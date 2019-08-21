記者蕭采薇／綜合報導

「我好像是有點太成功了！」曾叱吒美國AV市場，以亮麗外型、姣好身材闖出一片天，被封為「AV女帝」的成人片女星珍妮李（Jenni Lee），在2009年突然宣布放棄女優事業，轉往模特兒界發展。不過她自此漸漸銷聲匿跡，曾住在豪華公寓的她，如今棲身之處是下水道。

▲美國成人片女星珍妮李作品無數，過去有「AV女帝」的稱號。（圖／翻攝自《The Mirror》）

珍妮李（Jenni Lee）出身美國田納西州，本名史蒂芬妮‧薩多拉（Stephanie Sadorra），在色情網站上有超過破億流量，更有4萬5000人訂閱。作品無數的她當年有著「AV女帝」的地位，更有不少雜誌邀約拍攝，珍妮李住在豪華的頂層公寓，過著時髦又奢華的生活。

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▲珍妮李如今住在下水道。（圖／翻攝自《The Mirror》）

珍妮李在10年前宣佈不再拍片，轉往模特兒界發展，卻逐漸消失在大眾眼前。據外媒《The Mirror》近日找到了她，當年的「AV女帝」，如今卻是住在美國拉斯維加斯的一座下水道。珍妮李現在的「房間」，僅僅有一張床、一個櫃子、一盞燈，還有簡單幾件衣物，和過去的舒適、奢華相差甚遠。

▲珍妮李今年36歲，雖然成為遊民，但她說生活很快樂。（圖／翻攝自《The Mirror》）



雖然沒有透露自己住在下水道的原因，不過洗盡鉛華的珍妮李表示，住在下水道的日子其實沒有大家想得辛苦，她過得很快樂，也和「鄰居」們相處愉快。珍妮李說：「大家也都彼此尊重，人都非常好，我交到更多真誠的朋友。」至於回頭看過去的豐功偉業，她也笑說：「我好像是有點太成功了！」對於過去的生活沒有怨懟，更沒有留戀。