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張承中遭嗆身份「受歡迎歌手前夫」　韋禮安力挺：雙法律碩士　

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安與老東家福茂唱片合約糾紛延燒至今，上週福茂宣布正式向韋禮安提告，韋禮安的委任律師張承中隨後也發表聲明，表示：「雙方前經紀合約已於2015年5月1日到期。」今天福茂唱片再度回擊：「違約無誤！福茂唱片嚴重質疑張承中律師專業，韋禮安合約說法矛盾又錯誤。」對此，韋禮安除了出面相挺張承中，阿中也解釋並沒有矛盾。

▲▼韋禮安。（圖／耀聲音樂提供）

▲韋禮安深陷合約糾紛中。（圖／耀聲音樂提供）

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今天福茂唱片聲明幾乎是針對張承中而來，先是表示：「本公司之前未曾聽聞過張承中律師承辦過什麼了不起的案子，查到最多的新聞是他是極受歡迎歌手的「前夫」，不知張律師有何專業經驗來評判本公司與韋禮安的合約是否合理？」後來又再度重申，張承中說福茂幫韋禮安錄製95首歌曲是錯誤的，「張承中律師列出福茂已為韋禮安錄製95首歌曲、合約已結束，卻又說福茂的合約：『….若一方消極不配合錄製，合約等於未定期間，形同永遠…』，其說法豈不自相矛盾！何來永不到期的合約？如此不專業的聲明，實難今人苟同。」

▲▼ 夢想家季後賽記者會，謝典霖、張承中。（圖／寶島夢想家提供）

▲Selina前夫張承中替韋禮安處理合約上的法律問題。（圖／寶島夢想家提供）

對此，韋禮安的耀聲音樂則回應：「張承中律師是台大、西北的雙法律碩士，任職於理律、理慈等大型事務所，律師辦案很多案件必須保密，韋禮安認同張律師的經驗、判斷。此事已進入法庭審理，之後不再回應此相關事情。」張承中也回應福茂，他的說法並沒有自相矛盾：「韋禮安跟福茂合約條款的確可能永不到期，『永遠條款』非常可能無效，若無效，合約就已到期。就算依據這『永遠條款』，韋禮安也已錄製超過90首歌，合約還是到期了。」

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