Red Velvet新專輯服裝爆抄襲！　設計師PO文控訴：真的很難過

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團Red Velvet於20日攜帶第七張迷你專輯《The ReVe Festival: Day 2》回歸，官方先前釋出一系列的回歸概念照，甜美服裝令許多粉絲表示「造型師終於有好好工作」。怎料，照片釋出後不久，海外品牌Paris99的設計師便PO文指控Red Velvet的服裝設計似乎是「抄襲了自家作品」。

▲Red Velvet回歸服裝爆抄襲。（圖／翻攝自Red Velvet官方Instagram）

Paris99設計師20日透過官方Instagram帳號寫出：「哈囉各位朋友，感謝大家對於KPOP團體Red Velvet因高度受到我作品『啟發』而穿上的服裝引起的關心，但關於設計聯名等等事宜，皆未接到SM方面的聯繫，如果有的話我很樂意合作。」也提及這套服裝是Paris99團隊為其他品牌設計的，並批評：「看到這樣的大型公司原可以提攜小設計師，卻選擇以他們的名義帶走我們的設計，真的很難過。」表明了作品被抄襲的不滿。

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▲Paris99品牌設計師於Instagram指控自家作品遭抄襲。（圖／翻攝自Paris99官方Instagram）

▲疑似遭抄襲之Paris99品牌服裝作品。（圖／翻攝自Paris99品牌官網）

Red Velvet在6月以《The ReVe Festival: Day 1》專輯回歸，也拿下了不錯的成績，當時的造型遭批「很難懂的時尚」、「顏值拯救一切」，時隔兩個月的快速回歸，引起了很好的迴響，在台灣、香港、美國、加拿大、法國、泰國、馬來西亞等36個地區的iTunes Top專輯榜摘得冠軍，不料卻爆出服裝抄襲爭議，網友紛紛表示「就好好買來穿不行嗎？」、「公司真的豬隊友」、「Irene跟Wendy的真的很像，其他還好」。

▲Red Velvet上一次回歸造型遭批是「很難懂的時尚」。（圖／翻攝自Red Velvet官方Instagram）