快訊／第51屆「廣播金鐘獎」完整入圍名單出爐

▲Leo王擔任開唱演出。（圖／三立提供）



記者翁子涵／台北報導

第54屆廣播金鐘獎今舉辦入圍名單記者會，開場請來新科金曲歌王LEO王嗨唱《快樂的甘蔗人》，並由文化部及廣播名人吳建恆、Dennis、咖啡糖賢齡、阿達、陳明珠等人揭曉廣播金鐘入圍名單，黃子佼也入圍流行音樂節目主持人獎，特別的是，本屆特別貢獻獎從缺，主任委員羅小雲表示：「這獎項接受各界推薦，今年我們對這標準訂很高，如果在座各位有認為最適當的人．明年請努力推薦」。完整入圍名單如下：

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▲DJ Dennis。（圖／三立提供）

108年度廣播金鐘獎入圍名單：

一、節目獎

（一）流行音樂節目獎

一鳴沒驚人（參賽單位：臺北廣播電臺）

耳朵借我（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

音樂二三事（參賽單位：國立教育廣播電臺）

娛樂E世代（參賽單位：中國廣播股份有限公司）

寶島真無閒（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）



（二）類型音樂節目獎

那些年我們一起唱的歌（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

阿卡人聲（參賽單位：國立教育廣播電臺）

音樂MIT（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

電音新浪潮（參賽單位：國立教育廣播電臺）

爵士大道（參賽單位：復興廣播電臺）



（三）教育文化節目獎

台中故事館（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）

在地的聲音（參賽單位：復興廣播電台）

在轉角發現微光（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

幸福聯合國（參賽單位：國立教育廣播電臺）

詩情也綿綿（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）



（四）兒童節目獎

i動物進行式（參賽單位：國立教育廣播電臺）

Woosa woosa小學堂（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

小小宇宙探險號（參賽單位：國立教育廣播電臺）

小發現大科學（參賽單位：國立教育廣播電臺）

酷客科學道館（參賽單位：國立教育廣播電臺）



（五）少年節目獎

Alian理財學院之理財集會所（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

技職ＭＶＰ（參賽單位：國立教育廣播電臺）

青年轉動全球（參賽單位：國立教育廣播電臺）

青春好好Young（參賽單位：財團法人富邦文教基金會）

青春創學院（參賽單位：國立教育廣播電臺）



（六）社會關懷節目獎

今夜不設限（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）

日出的所在（參賽單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）

閃亮新台客（參賽單位：國立教育廣播電臺）

這些人與那些人（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

聽見在地的聲音（參賽單位：漢聲廣播電臺）



（七）藝術文化節目獎

文學居酒屋（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

世界夢想表演廳（參賽單位：國立教育廣播電臺）

我的綺想世界（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

建築新樂園（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

戲曲星光大道（參賽單位：臺北廣播電臺）



（八）生活風格節目獎

POP有夠靚（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）

全世界最亮的光（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

青農市集On Air（參賽單位：國立教育廣播電臺）

幽浮Sports秀（參賽單位：飛碟廣播股份有限公司）

音樂心旅行（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）



（九）社區節目獎

北回鄉情（參賽單位：正聲廣播股份有限公司嘉義廣播電臺）

幸福藏寶圖（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺北調頻廣播電臺）

跟著客家去旅行（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

樂活社區水噹噹（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）

熱情東海岸（參賽單位：財團法人太魯閣之音廣播事業基金會）



（十）廣播劇獎

Listen。看得見的廣播劇（參賽單位：國立教育廣播電臺）

RTI週末劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

週日廣播劇（參賽單位：復興廣播電臺）

臺北都會劇場-一夜新娘（參賽單位：臺北廣播電臺）

寶島囝仔古（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）



（十一）單元節目獎

KISS旅行臺灣的一百種視角（參賽單位：大眾廣播股份有限公司）

技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）

詩‧歌‧人聲（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

臺灣俗語金促咪（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

聽！是誰在歌唱（參賽單位：高雄廣播電臺）



二、個人獎

（一）流行音樂節目主持人獎

DJ羅小Q【羅方翰】／音樂二三事（報名單位：國立教育廣播電臺）

Joseph Lin【林哲修】／The Jam（報名單位：財團法人台北國際社區文化基金會）

吳建恆／娛樂E世代（報名單位：中國廣播股份有限公司）

邵大倫／寶島真無閒（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

黃子佼／飛碟五子奇（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）



（二）類型音樂節目主持人獎

李欣芸／星夜狂想曲（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

林姿瑩／笛思林夢想之樹（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

管仁健、黎慧芝／那些年我們一起唱的歌（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

墨鏡哥【甘仲維】／鮮聲奪人Voice Over（報名單位：漢聲廣播電臺）

賴家慶／阿卡人聲（報名單位：國立教育廣播電臺）



（三）教育文化節目主持人獎

府城 Lale lin／詩情也綿綿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

書勤【周書勤】／寶島夢想家（報名單位：復興廣播電臺）

陳明珠／客家妹來打卡（報名單位：客家委員會（講客廣播電臺））

曾荃鈺／空中荃運會（報名單位：全國廣播股份有限公司）

楊喬宇、葉碧珠／幸福聯合國（報名單位：國立教育廣播電臺）



（四）兒童節目主持人獎

小茱姊姊【施賢琴】／i動物進行式（報名單位：國立教育廣播電臺）

北原山貓【吳廷宏】、小山貓【吳亦偉】／大小山貓howa 依呀呼（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

依娜【黃怡馨】、Deborah【李諾亞】／Woosa woosa 小學堂（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

唐妮、黃立宇、朱韋慈／酷客科學道館（報名單位：國立教育廣播電臺）

張美鳳／細人仔過家尞（報名單位：客家委員會（講客廣播電臺））



（五）少年節目主持人獎

K博士【錢偉鈞】、小魚【邱珮瑜】／Crazy實驗室（報名單位：國立教育廣播電臺）

季潔【蔡宜穎】／技職ＭＶＰ（報名單位：國立教育廣播電臺）

飛飛【王蕙萱】、泡泡【施雅菱】、徐蘋【徐豫梅】／青春影情讚（報名單位：復興廣播電臺）

黃東秋、張琦蓁、李永年／Alian理財學院之理財集會所（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

鄭立明、廖南瑛／青年轉動全球（報名單位：國立教育廣播電臺）



（六）社會關懷節目主持人獎

小風【周璟慧】／閃亮新台客（報名單位：國立教育廣播電臺）

余秀芷／45度角的天空（報名單位：漢聲廣播電臺）

晨光．阿烙【賴勇誠】／溫馨關懷情（報名單位：正聲廣播股份有限公司臺東廣播電臺）

梁兄哥【梁明達】／這些人與那些人（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

楊長順／日出的所在（報名單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）



（七）藝術文化節目主持人獎

世昌【洪世昌】／台灣思想起（報名單位：國立教育廣播電臺）

朱家綺／我的綺想世界（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

李清志／建築新樂園（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

端端【陳端慧】／世界夢想表演廳（報名單位：國立教育廣播電臺）

藍祖蔚／藍色電影院（報名單位：國立教育廣播電臺）



（八）生活風格節目主持人獎

文賢【方文賢】／家庭保健室family show show（報名單位：財團法人佳音廣播電台）

流氓阿德／全世界最亮的光（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

溫士凱、孫佳玲／客庄花路米（報名單位：漢聲廣播電臺）

蔣偉文／蔣公廚房（報名單位：中國廣播股份有限公司）

蕭彤雯／生活同樂會（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）



（九）社區節目主持人獎

林清盛／熱情東海岸（報名單位：財團法人太魯閣之音廣播事業基金會）

許世峰／部落的天空（報名單位：正聲廣播股份有限公司臺東廣播電臺）

陳思安／幸福藏寶圖（報名單位：正聲廣播股份有限公司）

謝佩津／樂活社區水噹噹（報名單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）

韓艾婷／愛戀桃花園（報名單位：竹科廣播股份有限公司）



（十）企劃編撰獎

內克【吳宇軒】、Amy【丁宛臻】、Xavier【馬鴻裕】、謙謙【徐瑋謙】／告白（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

卡魯【余孟珂】、叮噹【連思宇】、嘎嘎【高嘉鎂】、小威【呂筱薇】、咩冷【江欣怡】、Be胖【彭彥錚】、蕾蕾【馬至慧】、陽子【歐陽霆】、勇伯【李勇】／動漫我要聽（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

奇林【林祺宏】、徐凡【徐豫梅】、黃裕元、林佩蓉、董娘【董麗琴】、林彥伯、Joey【劉怡彣】／寶島記事簿（報名單位：國立教育廣播電臺）

陳惠芳、林品貝／臺灣小百科（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

劉惠瑜／音樂咬耳朵（報名單位：台北流行廣播股份有限公司）



（十一）音效獎

吳坤龍、許淳清、蔡怡雯、尤寶州／假日聽電影（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

李可／聽!是誰在歌唱（報名單位：高雄廣播電臺）

季潔【蔡宜穎】／技職翻轉人生（報名單位：國立教育廣播電臺）

張敬、唐妮、潔楓【尹潔楓】／詩‧歌‧人聲（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

陳文彬／臺北都會劇場-一夜新娘（報名單位：臺北廣播電臺）



三、廣告獎

（一）商品類廣告獎

大昌樂器行-情緒篇（參賽單位：王子音樂出版社）

山進收音機-小偷篇（參賽單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）

好物市集-我媽啦啦隊篇（參賽單位：新傳媒股份有限公司）

億進寢具-勾踐篇（參賽單位：王子音樂出版社）

聽覺記憶（參賽單位：城市廣播股份有限公司）



（二）非商品類廣告獎

世界地球日/地球不想去冰篇（參賽單位：大眾廣播股份有限公司）

只聽見自己害死自己（參賽單位：宣揚媒體行銷工作室）

美酒可再開，生命不重來（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）

電台父親節形象廣告-蔡傑爸-全職爸爸篇（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

寶島新聲父親節形象廣告-爸爸愛講白賊篇（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）



四、電臺品牌行銷創新獎

【元宵在一起‧台北101就在917】（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）

98知識+（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）

及時説「愛」～祖孫傳個情（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）



五、創新研發應用獎

陳建志、蔡玉秀、翁浚銘／智慧化節目管理及服務整合方案（報名單位：國立教育廣播電臺）

蔡明佑、李明勳、謝錦隆、吳成有、李祖安、陳右儒／「新磁省網」（心馳神往）節電潔電（報名單位：漢聲廣播電臺）

鄭明祈、郭欽元、陳俊諭／發射機運轉之物聯網系統開發（報名單位：行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺）



六、特別獎項(得主)

從缺

