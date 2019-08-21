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張軒睿軍裝飄「泡菜味」圈女粉！　24小時快閃韓國最想做這件事

記者李欣容／台北報導

張軒睿今（21日）為宣傳由台灣最強漫畫IP改編的電視劇《用九柑仔店》，快閃韓國參加韓國首爾綜合貿易中心（COEX）舉辦的「韓國國際廣播電視節目交易展」台灣館及主舞台活動，張軒睿一身軍裝打扮吸引不少韓國女粉絲搶拍，第一次到韓國，他透露最想吃韓國烤肉。

▲▼ 張軒睿參加首爾電視節宣傳三立新戲《用九柑仔店》 。（圖／三立提供）

▲張軒睿參加首爾電視節宣傳三立新戲《用九柑仔店》。（圖／三立提供）

張軒睿在《用九柑仔店》中飾演楊俊龍，北漂多年，在阿公（林義雄 飾）生病住院時才發現到人生的意義，他與劇中飾演釘子戶的班鐵翔在海邊對戲，劇情設定他以為班鐵翔要跳海，衝去救他不小心掉下去。

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張軒睿說，「雖然沒有人生跑馬燈，那天滿煎熬的，因為我很怕水，天還沒亮就在海邊拍，拍到下午5點多，原本以為是去泳池拍，結果說要在實景，我心想死定了，所以前置有做些訓練。」

▲▼ 張軒睿參加首爾電視節宣傳三立新戲《用九柑仔店》 。（圖／三立提供）

▲張軒睿打扮被主持人說有濃濃「泡菜味」。（圖／三立提供）

張軒睿解釋，會怕水是因為高中時和朋友到水上樂園玩，設施要測試遊客會不會游泳，張軒睿本想用走的過去，沒想到最深處有超過200公分，直接滅頂，當他開始掙扎時，就看到救生員拿出一根棒子朝他伸過去，「我上來後就摀著臉趕快跑掉，後來沒再去過了，有可能對水的恐懼還包括很不好回憶。」

▲▼ 張軒睿參加首爾電視節宣傳三立新戲《用九柑仔店》 。（圖／三立提供）

▲駐韓國台北代表部大使唐殿文（左）送上年糕，象徵收視節節高升。（圖／三立提供）

《用九柑仔店》劇情有著有著濃厚散不去的懷舊感，親情主題很打動張軒睿，他認為知道自己想要什麼，比一昧的追求物質生活還要重要，「我以前是比較單純喜歡演戲，現在慢慢知道，不只喜歡演戲，還想讓家人過得更好。」只要有賺錢，他都會先問家人有沒有需要用錢的地方。

26歲的他現在單身，透露學生時期對婚姻有憧憬，也想過要生小孩，但長大後才發現沒經濟能力也養不起，現在回家有貓狗陪伴就很療癒了。

▲▼ 張軒睿參加首爾電視節宣傳三立新戲《用九柑仔店》 。（圖／三立提供）

▲張軒睿第一次到韓國，最想吃烤肉。（圖／三立提供）

第一次到韓國，張軒睿最想吃韓國烤肉，因為韓劇《鬼怪》、《屍速列車》喜歡上孔劉，朴敘俊也是他的偶像之一，他今日一身軍裝打扮被主持人說「泡菜味」很重，讓現場許多韓國女生為之瘋狂，紛紛在後台等著與張軒睿合照，即便有高人氣，張軒睿仍謙虛說韓國帥哥太多，不覺得自己是泡菜妹會喜歡的類型。

該劇不只獲文化部影視及流行音樂產業局106年補助，目前該劇海外版權銷售佳，銷售地區包括FOX+、新加坡 StarHub、日本、馬來西亞及 Rakuten VIKI，含蓋了美洲、歐洲、非洲、中東、澳洲、紐西蘭、菲律賓、印尼及印度等國。

▲▼ 張軒睿參加首爾電視節宣傳三立新戲《用九柑仔店》 。（圖／三立提供）

▲張軒睿（中間）代表台灣參加首爾電視節。（圖／三立提供）

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