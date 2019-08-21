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謝忻道歉記者會全文！　被阿翔切割「是很好的祝福」：他的選擇都是對的

記者李湘文／綜合報導

藝人謝忻在21日下午召開記者會，經過2個多月的神隱，終於首次出面，為跟阿翔發生婚外情的事件道歉。她久違站在鏡頭前，表情顯得十分凝重，記者會期間頻頻顫抖、深呼吸，但還是鞠躬向受到牽連的人道歉，就算被日前剛復出阿翔切割關係，她也表示祝福，「就算被切割，我覺得他的選擇都是對的。」

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▲▼謝忻媒體茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲謝忻神隱70多天，終於出面回應。（圖／記者張一中攝）

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【謝忻道歉全文】

謝謝今天所有來到現場的媒體朋友們，下著傾盆大雨，感謝你們前來。

我要在這裡非常鄭重地跟Grace還有阿翔，以及小朋友們，還有阿翔的家人、爸爸媽媽，非常鄭重地跟他們說一聲對不起。真的非常地對不起。真的很對不起。同時，身為一個公眾人物，我在社會大眾面前做了很不好的示範，我也要藉著這個機會，在你們面前，跟你們說聲抱歉。在這一段期間內，其實我也浪費了很多社會資源，真的很抱歉。很對不起。

同時，我還要跟圈內很多的長輩前輩們、曾經對我有期待的前輩們說一聲抱歉，讓你們失望了。那我也謝謝這段期間……在我比較不平靜的這幾個月間，陪在我身邊的朋友們、長輩們、經紀公司，還有民視的長官們，謝謝你們沒有放棄我。我做錯了，我真的做錯了。真的很對不起大家。

有人說我沒有第一時間出來道歉，其實我有道歉。這兩個月的時間我不是逃避，其實這兩個月我選擇沉默是因為我在……我在沉澱我自己。這兩個月的時間，我去了一些地方，然後看到一些需要幫助的人，我經歷了一些需要更多愛的地方，我發現自己所受的傷也只是擦傷而已，所以我決定回來坦然面對一切。我自己做的錯事，我會勇於承擔。我不奢求大家的原諒跟諒解，但是我還是要很鄭重地跟大家說一聲抱歉，真的很不好意思，對不起。

▲▼謝忻媒體茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲謝忻數次鞠躬道歉。（圖／記者張一中攝）

記者：請問一下，剛剛在妳的道歉中，為什麼要跟阿翔道歉？

謝忻：因為……他也同樣受到牽連。我覺得我們都付出了代價。

記者：那他有跟妳道歉嗎？

謝忻：這些都沒有那麼重要了。很多事就讓它過去。

記者：這段期間你們真的有在一起嗎？還是什麼樣的關係？

謝忻：我覺得就是超越了友誼的那一條線，我們就是犯了錯，然後我真的對Grace感到很抱歉，因為我的失律，破壞了原本美滿的家庭，我真的感到非常地愧疚，以及無比地歉意。

記者：妳有私下跟Grace道歉嗎？

謝忻：其實有。我不奢求她的原諒，但是我有。

記者：那她有接受妳的道歉嗎？

謝忻：她接不接受，其實我不知道。

記者：阿翔有說，他跟Grace都會祝福妳有美好的歸宿，妳接受阿翔跟Grace的祝福嗎？

謝忻：我覺得這是很好的祝福，這樣是很好的。

▲▼謝忻媒體茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲謝忻透露私下有向Grace道歉，但不知道對方會不會接受，自己也不奢求。（圖／記者張一中攝）

記者：退出《大集合》後，妳的心情如何？知道公司幫妳做這樣的決定，會不會覺得很困擾？

謝忻：其實我……其實我心裡是滿難過的。它其實是我的根，《綜藝大集合》是一個……是一個培養我的地方，我尊重公司這樣子的決定。我覺得這樣子的安排很……很合理，那我也接受，畢竟我是做錯事的人，我沒有辦法辯駁。

記者：在這次事情發生之後，妳還會相信愛情嗎？

謝忻：我必須要說，需要一點時間，但總是要有希望。這是我內心深處的回答。

記者：看到對方這樣的作法，會不會很受傷？因為他看起來是沒有要挽回。

謝忻：我肯定他的回答。我覺得他的說法是合理的，畢竟這樣子對大家都好，就算……就算被切割，我覺得他的選擇都是對的。那我也祝福他，在未來的路上，大家朝著不同的方向一起努力。

▲▼阿翔台中復出錄《綜藝新時代》,阿翔,浩子。（圖／記者季相儒攝）

▲阿翔日前復出，已完全切割跟謝忻的關係。（圖／記者季相儒攝）

記者：現在工作沒了，那收入上有什麼問題嗎？

謝忻：工作沒了，但現在收入就是……家人在幫忙的階段，當然我也不敢強求之後會不會有工作，但是如果有工作的話，我會很珍惜新的工作，如果沒有的話，我也就是好好地學習，或是朝志工的方向繼續沉潛、繼續邁進。

記者：妳現在跟阿翔還有聯繫嗎？

謝忻：從事情開始之後就沒有再連繫了。

記者：所以你們是鯉魚精跟桌頭關係嗎？

謝忻：我要很鄭重地澄清這一點。其實媽祖一直是我很虔誠的信仰，因緣際會的關係，我有這個機會可以去參加媽祖的遶境，我覺得這是很虔誠的事情，我也很幸運。那可能有一些比較不好看的影像被看到，其實我一點都不在意那些不好看的相片，我相信媽祖也不會在意這些不好看的照片。那……有一些玄之又玄的新聞或者是傳聞，這些都不是從我嘴巴裡說出來的，我覺得這些都子虛烏有。但因為我今天做錯事，所以我沒有立場去辯駁，這一點讓我比較難去反駁，那我覺得……請大家見諒，最近這個消息實在是讓我有一點困擾，因為真的就不是這樣。謝謝。

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