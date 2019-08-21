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快訊／韋禮安合約問題再開戰場！　福茂反擊酸阿中：極受歡迎歌手的「前夫」

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安與福茂唱片合約糾紛從去年下半年一路燒到現在，上週福茂唱片宣布正式向韋禮安提告，韋禮安的委任律師張承中隨後也發表聲明，表示：「雙方前經紀合約已於2015年5月1日到期。」今天福茂唱片再度回擊：「違約無誤！福茂唱片嚴重質疑張承中律師專業 韋禮安合約說法矛盾又錯誤。」

▲▼韋禮安。（圖／耀聲音樂提供）

▲韋禮安與老東家福茂唱片的合約問題延燒至今。（圖／耀聲音樂提供）

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韋禮安今天才開心宣佈，全新世界巡演「而立」第一波將前往北京、南京、武漢和福州，網路上也盛傳，南京站將在11月9日、福州站則於12月4日舉行，歌迷也紛紛期待明年的台灣場次。

今天福茂唱片聲明幾乎是針對張承中而來，先是表示：「本公司之前未曾聽聞過張承中律師承辦過什麼了不起的案子，查到最多的新聞是他是極受歡迎歌手的「前夫」，不知張律師有何專業經驗來評判本公司與韋禮安的合約是否合理？」後來又再度重申，張承中說福茂幫韋禮安錄製95首歌曲是錯誤的，「張承中律師列出福茂已為韋禮安錄製95首歌曲、合約已結束，卻又說福茂的合約：『….若一方消極不配合錄製，合約等於未定期間，形同永遠…』，其說法豈不自相矛盾！何來永不到期的合約？如此不專業的聲明，實難今人苟同。」

▲▼ 韋禮安,張承中 。（圖／福茂提供）

▲福茂唱片再度發聲明 。（圖／福茂提供）

福茂唱片聲明全文：

違約無誤！福茂唱片嚴重質疑張承中律師專業 韋禮安合約說法矛盾又錯誤

針對張承中律師日前代韋禮安發出之聲明，福茂唱片公司回應如下：

一、本公司之前未曾聽聞過張承中律師承辦過什麼了不起的案子，查到最多的新聞是他是極受歡迎歌手的「前夫」，不知張律師有何專業經驗來評判本公司與韋禮安的合約是否合理？

二、 張承中律師列出福茂已為韋禮安錄製95首歌曲、合約已結束，卻又說福茂的合約：「….若一方消極不配合錄製，合約等於未定期間，形同永遠…」，其說法豈不自相矛盾！何來永不到期的合約？如此不專業的聲明，實難今人苟同。

三、本公司重申，張承中律師提出的95首數量是錯誤的，但福茂為韋禮安錄製的曲數及長期給予韋禮安的支持都極少有歌手能及。與韋禮安簽約至今，扣除第一年的培訓及一年的兵役大致8年，福茂為韋禮安所錄製的歌曲遠高於一般歌手同期數量，其中一張專輯甚至包含2張CD收錄總計16首歌曲，試問哪一位歌手在如今的環境下還能得到如此資源？

四、本公司再度表示，張承中律師的聲明都是錯誤的，其錯誤應源自於其對唱片業的不理解，本公司不欲隨之起舞，本案已進入法律程序，有任何證據、爭執留待訴訟過程中解決，請張承中律師、韋禮安及其身邊工作人員自律，勿再對外發出不實言論以免另生糾紛。

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