媽媽等到我來才離開…楊騰拍戲母逝「這是我們最後一面」

記者林奕如／台北報導

楊騰在八大《一起幹大事》飾演萬人迷受到關注，拍戲期間面臨母親過世，他忍悲拍戲讓人不捨，他說：「雖然心裡很難過，但我告訴自己，媽媽也會希望我可以做到，所以我努力不讓個人情緒影響到拍攝團隊。」

▲楊騰拍戲期間逢母逝。（圖／八大提供）

拍戲期間楊騰接到醫院通知媽媽情況不佳，恰好隔天是晚班通告，早上可以去醫院一趟，沒想到早上10點媽媽昏迷、心跳持續往下降，姊姊先趕到醫院，她一直跟媽媽說：「弟弟快來了，妳再撐一下。」直到他抵達醫院，跟媽媽說了一些話，媽媽聽到他的聲音才安心離開，他悲痛表示：「這就是我們母子的最後一面。」

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▲小馬客串《一起幹大事》。（圖／八大提供）

媽媽生前最後掛念，交代他拍戲好好加油努力、要聽導演的話，自己要多揣摩角色，認真演戲，好好做人，讓自己更加成熟，並且祝福他早日成功。由於他忙拍戲，後事大多由姊姊打點，他也十分感謝姊姊、家人包容。

劇中他飾演王滿嬌孫子，兩人對戲最多，一場她狠甩楊騰巴掌戲，楊騰說：「一開始滿嬌姨還不太敢打下去，但為求真實，我有叫滿嬌姨用力打沒關係。」他也感謝沒架子的滿嬌姨照顧，同時提供表演上意見，讓他能夠更準確及穩健演出。

隨劇情發展，邀請小馬（倪子鈞）、陳乃榮客串演出。小馬飾演保險員角色，一到市場，竟被誤為非善類而慘遭李㼈嗆聲，還差點拿菜刀砍他，被邱宇辰即時攔阻，才驚覺誤會一場。陳乃榮則飾演楊騰負氣離家的父親，他老婆賴琳恩在第一集也曾驚喜客串。