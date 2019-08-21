還相信愛情嗎？謝忻遭阿翔狠心切割　緊緊抿嘴苦笑吐「內心真實聲音」

記者李玟儀／綜合報導

女星謝忻在6月時爆出和「浩角翔起」阿翔婚外情，從此消失在螢光幕前，據友人透露她在事件爆發至今瘦了9公斤，期間也去中東、印度當志工懺悔，21日是她神隱2個月後首度公開露面，表情沉重，一現身就是先向阿翔的老婆Grace鞠躬道歉。

▲謝忻鞠躬道歉。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

謝忻與阿翔的不倫戀自曝光後成為大眾茶餘飯後的話題，在事發後阿翔果決斷開兩人關係，現場記者關心謝忻：「還會相信愛情嗎？」她緊緊地抿了嘴、歪頭露出苦笑，無奈地表示，「我必須說需要一點時間，但總是要有希望，這是我內心深處的回答。」

在事發後，阿翔稱和謝忻跨越了友誼的那條線，謝忻的說法一致，雙方也從那刻起再無交流，外界好奇面對男方決絕的態度，她是否受傷，謝忻說：「我肯定他的回答，他的說法是合理的，這樣對大家都好，就算被切割，他的選擇是對的，我也祝福他，在未來路上大家朝著不同方向各自努力。」似乎意味著2人從此分道揚鑣。

▲謝忻道歉。（圖／ETtoday）

另外，因為這段婚外情，謝忻丟了手頭上原有的工作，她坦言收入受影響，目前靠著家人幫忙，未來不敢強求會不會有工作，如果有會非常珍惜，如果沒有，那就朝著學習、當志工的方向前進，繼續沉潛。